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L'info en questionS #6 - Émission du 16 juillet 2020
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Import YT 16 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=PgHcCLxKmpw
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Au programme de ce soir : Une rencontre exceptionnelle avec Anne Victoria Fargepallet, avocate et naturopathe française de la région d'Avignon. Elle répond à nos nombreuses questions relatives à nos droits fondamentaux en tant que citoyens et nous encourage à reprendre notre destinée en main. À voir absolument dans cette période critique où nos libertés sont bafouées et foulées au pied par des gouvernements qui semblent de plus en plus au service d'une mondialisation sauvage et barbare…
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
🌸 Droit français :
- Article L1111-4 du code français de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031972276&;cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160204
- Article 14 de la déclaration universelle de la bioéthique et des droits de l’homme ( UNESCO) http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31058&;URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
🌸 Associations dont parle Anne-Victoria :
- ADER : Association de défense de l’environnement rural, agréée sur les bouches du Rhône : https://www.ader-en-provence.fr
- LDA : Ligue de défense des Alpilles, agréée aussi sur les bouches du Rhône mais spécialisée sur le massif des Alpilles : wp.liguealpilles.marsnet.org
- L’Etang nouveau, agréée, spécialisée dans la défense de l’eau et de l’Etang de Berre : http://letangnouveau.org/
- Association de naturopathes : APHN : association pour la promotion de l’hygiène de vie et la naturopathie : http://aphn.fr/
🌸 Pétitions contre le port obligatoire du masque :
- Pour la Belgique:
https://www.petitionenligne.be/no_au_port_du_masque_obligatoire_en_belgique
- Pour la France :
https://nonaumasqueobligatoire.wesign.it/fr
https://www.mesopinions.com/petition/sante/masque-nouvelle-norme-sociale/96346
🌸 Pétitions contre l'obligation vaccinale anticoronavirus :
- Pour la Belgique :
https://www.petitionenligne.be/pas_de_vaccination_obligatoire_contre_le_covid-19
- Pour la France :
https://www.petition-vaccination-2020.com/signature
https://libertenotreamour.wesign.it/fr
https://www.petition-vaccination-2020.com/
- Pour la Suisse : https://cutt.ly/katkkNG
🌸 Pour la commande de tshirts informatifs proposés par Initiative Citoyenne "NON à la peur, la 5G, les vaccins forcés etc.", contacter pour toute info l'adresse: [email protected] (envoi possible dans les divers pays).
🌸 Vidéo de Chloé sur l'OMS : https://www.youtube.com/watch?v=W0w6oVsx9r0
🌸 Code de Nuremberg : http://docteur.nicoledelepine.fr/vaccins-obligatoires-et-ethique-medicale-quest-devenue-la-reference-au-code-de-nuremberg-dans-la-loi-soumise-au-parlement-en-novembre-2017/
🌸 Code de déontologie médicale, art. 36 : https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient
🌸 Loi de santé publique (Vaud) : https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/20836/versions/112523/fr
🌸 Tests d'oxygène avec / sans masque : https://www.youtube.com/watch?v=YdzA2MgdFAQ / https://www.youtube.com/watch?v=AITEnS4miH8
🌸 Télécharger le film VAXXED : https://archive.org/details/VAXXEDDeLaDissimulationLaCatastrophe
🌸 Serment d'Hippocrate : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-1999-12-01-fr-serment-hippocrate.pdf
🌸 L'explication de Thomas Cowan sur les dauphins : https://lumieresurgaia.com/rudolf-steiner-virus-et-electrification-de-la-terre/
🌸 Référendum suisse contre l'application de traçage :
http://gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidFR_defin.pdf
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Au programme de ce soir : Une rencontre exceptionnelle avec Anne Victoria Fargepallet, avocate et naturopathe française de la région d'Avignon. Elle répond à nos nombreuses questions relatives à nos droits fondamentaux en tant que citoyens et nous encourage à reprendre notre destinée en main. À voir absolument dans cette période critique où nos libertés sont bafouées et foulées au pied par des gouvernements qui semblent de plus en plus au service d'une mondialisation sauvage et barbare…
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
🌸 Droit français :
- Article L1111-4 du code français de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031972276&;cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160204
- Article 14 de la déclaration universelle de la bioéthique et des droits de l’homme ( UNESCO) http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31058&;URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
🌸 Associations dont parle Anne-Victoria :
- ADER : Association de défense de l’environnement rural, agréée sur les bouches du Rhône : https://www.ader-en-provence.fr
- LDA : Ligue de défense des Alpilles, agréée aussi sur les bouches du Rhône mais spécialisée sur le massif des Alpilles : wp.liguealpilles.marsnet.org
- L’Etang nouveau, agréée, spécialisée dans la défense de l’eau et de l’Etang de Berre : http://letangnouveau.org/
- Association de naturopathes : APHN : association pour la promotion de l’hygiène de vie et la naturopathie : http://aphn.fr/
🌸 Pétitions contre le port obligatoire du masque :
- Pour la Belgique:
https://www.petitionenligne.be/no_au_port_du_masque_obligatoire_en_belgique
- Pour la France :
https://nonaumasqueobligatoire.wesign.it/fr
https://www.mesopinions.com/petition/sante/masque-nouvelle-norme-sociale/96346
🌸 Pétitions contre l'obligation vaccinale anticoronavirus :
- Pour la Belgique :
https://www.petitionenligne.be/pas_de_vaccination_obligatoire_contre_le_covid-19
- Pour la France :
https://www.petition-vaccination-2020.com/signature
https://libertenotreamour.wesign.it/fr
https://www.petition-vaccination-2020.com/
- Pour la Suisse : https://cutt.ly/katkkNG
🌸 Pour la commande de tshirts informatifs proposés par Initiative Citoyenne "NON à la peur, la 5G, les vaccins forcés etc.", contacter pour toute info l'adresse: [email protected] (envoi possible dans les divers pays).
🌸 Vidéo de Chloé sur l'OMS : https://www.youtube.com/watch?v=W0w6oVsx9r0
🌸 Code de Nuremberg : http://docteur.nicoledelepine.fr/vaccins-obligatoires-et-ethique-medicale-quest-devenue-la-reference-au-code-de-nuremberg-dans-la-loi-soumise-au-parlement-en-novembre-2017/
🌸 Code de déontologie médicale, art. 36 : https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient
🌸 Loi de santé publique (Vaud) : https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/20836/versions/112523/fr
🌸 Tests d'oxygène avec / sans masque : https://www.youtube.com/watch?v=YdzA2MgdFAQ / https://www.youtube.com/watch?v=AITEnS4miH8
🌸 Télécharger le film VAXXED : https://archive.org/details/VAXXEDDeLaDissimulationLaCatastrophe
🌸 Serment d'Hippocrate : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-1999-12-01-fr-serment-hippocrate.pdf
🌸 L'explication de Thomas Cowan sur les dauphins : https://lumieresurgaia.com/rudolf-steiner-virus-et-electrification-de-la-terre/
🌸 Référendum suisse contre l'application de traçage :
http://gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidFR_defin.pdf
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