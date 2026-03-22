⏰ 20 Лет Иакова - Времени Уже Не Будет (Откр 10:6). Ещё 6 Лет?.. Лиланд Джонс

Схема ⏰ Jacob's 20 Years - Time No Longer = 20 Лет Иакова - Времени Уже не Будет (дополнит. 6 лет, 2025-2030 гг.)

русск. https://drive.google.com/file/d/1jZoTEzQY9bCKlE8v_o8Cl3SwKoyUWw4K/view?usp=sharing

англ. https://drive.google.com/file/d/1R8EJsPUHk9ZlhzI4p8r3WTRLniqnP-1D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BcCErCe_gSLxELfAHBBqWCgKO17FeSnw/view





Это перевод к видео Лиланда Jacob's 20 Years - Time No Longer

Ориг. видео на англ. от 17 марта 2026 г.

https://www.bitchute.com/video/HVkczBh0YfUj

https://vimeo.com/1174453276





Заметки (англ) https://drive.google.com/file/d/1BcCErCe_gSLxELfAHBBqWCgKO17FeSnw/view

Транскрипт https://leelandjones.wordpress.com/course-04/

прокрутите до курса "C04-7-1 Jacob’s 20 Years – Time No Longer"





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/





Обсуждение к видео и док-нтам Лиланда на русском в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh





Стихи из Библии к этому видео, которые зачитывает Лиланд и показывает на схемах (в скобках добавлены пояснения из видео Лиланда):





- Дополнительные 6 лет службы Иакова за скот, которые следуют после 14 лет

Быт 31:41 Таковы мои двадцать лет в доме твоём. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за 🐂🐄🐏 СКОТ твой, а ты десять раз переменял награду мою.





- Ангел Завета:





Откр 10:1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные,

6 и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и всё, что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что ⏰ времени уже не будет;





- 🌊 потоп Армагеддона и 🗓 7 Октября 2023 г. (операция Наводнение Аль-Акса)

Откр 12:15 И пустил 🐍 змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь её рекою.





- Рассвирепел 🐉 Дракон (война за пределами 14 лет, после 2024 г.) / Ярость Антихриста (о чём Лиланд говорит в самом конце видео):

Откр 12:17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Дан 11:43 И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним.

44 Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих,





- 42 месяца попрания и 1260 дней 2 свидетелей (на схеме Лиланд показывает окончание этого в 2030 г.):





Откр 11:1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и 📏 измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нём.

2 А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святой город сорок два месяца.

3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.





- 7 лет (3,5 года+3,5 года) Жены (от 2017 г.):





Откр 12:1 И явилось на небе великое ✨ знамение (22 сентября 2017 г.): жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд.

6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней (первые 3,5 года, от Йом Кипура 2017-Пятидесятницы 2021 г).

14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в своё место, от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени (другие 3,5 года, от 2021-2024).





- Пост Даниила, Годы Царей:





Дан 9:1 В первый год Дария (2017 г.)...

2 в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.





Дани 10:1 В третий год Кира (2020 г.), царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара; и истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение.

2 В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней (3,5 года).

3 Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умащал себя до исполнения трёх седмиц дней (3,5 года).

4 А в двадцать четвёртый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра,

(2 и 3 стихи на иврите https://biblehub.com/interlinear/daniel/10-2.htm https://biblehub.com/interlinear/daniel/10-3.htm

("три седмицы дней" дважды во 2-м и 3-м стихах, и, как я поняла, поэтому весь период поста Даниила 7 лет, на схеме Лиланд показывает этот период с 2020-2027 г.)





- Почему Седмицы=Годы:





Дан 9:1 В первый год Дария...

2 в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число ЛЕТ, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.





70 лет отсчитываются от создания государтсва Израиль в 1948 г.