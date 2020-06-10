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Fabien Moine - POURQUOI JE NE PORTE PAS DE MASQUE ?
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6 views • June 10, 2020
Import YT 5 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=yTuX9II2upA
Chaine YT Fabien Moine - Exuvie TV : https://www.youtube.com/channel/UCY0u8TfUS3e2LanNwBN-pAg
« Il n'existe aucune preuve que le port d'un masque par des personnes en bonne santé puisse empêcher d'être infecté par des virus respiratoires », exprime l'OMS.
Etude de l'institut national de la santé du Québec : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/669-avisportmasquepandemieinfluenza.pdf
J'ai décidé de ne pas porter de masque depuis le départ de cette crise sanitaire. Suis-je irresponsable, égoïste, inconscient, fou ou criminel?
Ou alors cela repose-t-il sur des données des connaissances et des données tangibles et valables?
Ma maison d'édition : https://exuvie.fr/
Ma chaîne privée : https://www.nutrinamie.fr/prive/
S'abonner à la chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCY0u8TfUS3e2LanNwBN-pAg/?sub_confirmation=1
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MAISON D'ÉDITION : http://www.exuvie.fr
YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCY0u8TfUS3e2LanNwBN-pAg
FACEBOOK : https://www.facebook.com/Fabien.Moine.Hygienisme
MIXCLOUD : https://www.mixcloud.com/fabien-moine
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