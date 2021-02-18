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Cannabis Investor Insights: Bravos Capital
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10 views • February 18, 2021
Bravos Capital invests in special situations and high-growth businesses across a variety of sectors, including cannabis. They have particular expertise in the business services, technology services and consumer sectors.
Their goal is to maximize investor returns, while employing a prudent investment approach to the marketplace. They look for inefficiencies in the market to bring capital and knowledge to bear so that their portfolio companies can drive meaningful long-term growth.
Bravos Capital has a passion for helping companies grow and take their business to the next level. They believe in partnering with management and actively provide guidance to their portfolio executives, helping them navigate operational challenges and prioritize growth opportunities.
Guest:
Jeff Kendig, Managing Partner at Bravos Capital
https://www.linkedin.com/in/jeffkendig/
https://bravoscap.com
Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/
Episode 655 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com
Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats
Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data
Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Their goal is to maximize investor returns, while employing a prudent investment approach to the marketplace. They look for inefficiencies in the market to bring capital and knowledge to bear so that their portfolio companies can drive meaningful long-term growth.
Bravos Capital has a passion for helping companies grow and take their business to the next level. They believe in partnering with management and actively provide guidance to their portfolio executives, helping them navigate operational challenges and prioritize growth opportunities.
Guest:
Jeff Kendig, Managing Partner at Bravos Capital
https://www.linkedin.com/in/jeffkendig/
https://bravoscap.com
Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/
Episode 655 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com
Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats
Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data
Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
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