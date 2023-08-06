Mut Zur Wahrheit - Wenn nicht jetzt wann dann? (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Wie in den vorangegangenen Videos Andreas schon angemerkt hat, fragen auch wir uns, "was" es noch braucht und wie lange es noch dauert, bis man die offensichtlichen Lügen erkennt und die Probleme beim Namen nennt.





Wir lesen und hören oft, dass viele denken, es wär alles verloren und auch da schließen wir uns Andreas an:

"Nein, es ist nichts verloren."

Warum sonst werden wir nach wie vor für schlichte Fakten kriminalisiert, zensiert und bestraft?

Weil sie der Lüge huldigen und die Wahrheit unser Schwert ist!





Wenn aber kein Interesse an einer Änderung besteht, werden wir ja sehen was geschieht...

Beschwert euch dann aber nicht!





Bis demnächst,

FTAOL-Mirror





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