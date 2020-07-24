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[VOSTFR] L'avocat représentant les victimes d'Epstein s'exprime
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26 views • July 24, 2020
Ghislaine Maxwell, la complice accusée du trafiquant sexuel Jeffrey Epstein, s'est vu refuser la liberté sous caution cette semaine. Suite à cette décision,
Caitlin Sinclair, de One America, s'est entretenue avec l'avocate Gloria Allred, qui représente plusieurs des victimes.
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