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Les soupes crues express d'Irène Grosjean
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16 views • August 08, 2020
6 févr. 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=DaPDBXyAwtc
Le Chou Brave - Magazine : https://www.youtube.com/channel/UCNi3JewSTjQN0N93nsYOUqA
Dans cette vidéo réalisée par Le Chou Brave, Irène Grosjean, naturopathe, nous montre comment réaliser trois recettes de soupes : forestière, « Popeye » et méditerranéenne.
Trois recettes réalisées en 2 minutes chacune. Des recettes non seulement simples mais réalisées avec une poignée de légumes seulement. C’est parti pour manger sain et vivant !
Pour visionner notre interview d'Irène, fervente actrice de l'alimentation vivante : https://www.youtube.com/watch?v=3pupDVbec2s
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Caméra, journaliste : Christophe Fender https://www.facebook.com/fender.christophe.public/
Licence CC0 - Le Chou Brave 2015
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