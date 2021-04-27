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Francis Lalanne - Ils sont Beaux nos Sourires
luciole
luciole
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10 views • April 27, 2021
15 avril 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=3g1NKqhK8lg
music for pleasure creator : https://www.youtube.com/channel/UCvugWM3lBhQ-URIDBg6oW2A

ILS SONT BEAUX NOS SOURIRES
ON SE QUITTE SANS NOS RIRES
SANS LES MOTS POUR VOLER
SANS NOS LÈVRES POUR DIRE
CE DONT NOS YEUX NE PEUVENT PLUS PARLER.
PLUS LE DROIT DE SOURIRE
SOUS CES MASQUES DERRIÈRE CES BARRIÈRES PLUS DE QUOI SE DÉCRIRE
AUTREMENT QU’ AVEC UN CŒUR DE PIERRE.
ON SE LASSE DE NOS RIRES
ON S ‘HABITUE À TOUT
A CROIRE EN LEUR DELIRE
A Y CROIRE JUSQU ‘À DEVENIR FOU.
NOS MAINS QUI SE SURPRENNENT
A NE MEME PLUS VOULOIR SE TOUCHER NOS LANGUES QUI S ‘APPRENNENT
A SE TAIRE À RESTER BIEN CACHÉES.
ILS SONT BEAUX NOS SOURIRES POURQUOI NOUS EN PRIVER ON SE QUITTE SANS LEUR DIRE
QU ‘ON À BESOIN DE LES RETROUVER.
POURQUOI OUVRIR UN LIVRE
SI LES PAGES NE SONT PLUS À TOURNER COMMENT VIVRE SANS VIVRE
ET COMMENT AIMER SANS SE DONNER.
ILS SONT BEAUX NOS SOURIRES
DANS NOS REGARDS OU SONT-ILS PASSÉS QUI VEUT LES INTERDIRE
NOUS LES PRENDRE QUI VEUT LES EFFACER.
ET LA NOS CORPS S EN FICHENT DE LA DISTANCE
ET DANS TA MAIN MA MAIN REPREND UNE EXISTENCE REVIENS À TOI À TOUT CE QUI TE REND À TOUT REVIENS À TOI REVIENS À MOI REVIENS À NOUS .
QUAND NOS VOIX SE DÉCHIRENT QUAND ON HURLE SANS MEME ESPÉRER QUAND PLUS RIEN NE RESPIRE
EN NOUS QUE L ‘ENVIE DE RESPIRER
ILS ONT FAIM NOS SOURIRES
ON EN PEUT PLUS DE LES AFFAMER
DE NE PLUS POUVOIR DIRE
QUE L ‘ON NE VEUT PLUS LES ENFERMER.
ILS SONT LÀ NOS SOURIRES
ILS SONT LÀ OU TU ES
ILS SONT LÀ NOS SOURIRES
MON AMI NE LES LAISSE PAS TOMBER.

[email protected]
www.francislalanne.com
Keywords
francis
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