© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FINE LINE
ARCHANGEL MICHAEL
SACRED SPIRIT II
TRACK 7
CHORUS
HEY HEY YOUNG ONE…….HEY YOUNG ONE
HEY HEY YOUNG ONE…….HEY HEY
HEY HEY YOUNG ONE…….HEY YOUNG ONE
HEY HEY YOUNG ONE…….HEY HEY
THERE’S A FINE LINE IN THE SANDS OF TIME
THAT OUR SOULS DO DRAW NOW
YES, IT’S TIME TO CHOOSE SIDES
YES, IT’S TIME TO WRITE THE BOOK OF LOVE
NO YOU CAN’T SKIP THIS CLASS
YOU MUST CHOOSE YOUR PART STAGED
THAT WILL PROVE YOUR HEART TRUE
WILL YOU CHOOSE TO SERVE ME OR YOU?
WHAT DOES YOUR HEART SAY TO THIS QUESTION?
IF YOU WERE TO CHOOSE YOU OR ME
TO SACRIFICE YOU JUST FOR ME LOVE
HAS WRITTEN YOUR NAME IN THE BOOK
THE CHRISTED BOOK OF LOVE
BREAK
CHORUS………HEY HEY YOUNG ONE, HEY YOUNG ONE,
HEY HEY YOUNG ONE, HEY HEY
THERE’S A FINE LINE IN THE SANDS OF TIME
THAT OUR SOULS DO DRAW NOW
BUT THE FINE LINE DRAWN NOW
MUST BE CROSSED TO SAVE YOUR SOUL, YES I PRAY!
IT’S A GLORIOUS FINISH LINE
IN THE SANDS OF TIME DRAWN
BUT TO FLY ACROSS NOW
YOU MUST FLY LIKE CHRISTED ANGELS DO
WHAT DOES YOUR HEART SAY TO THIS QUESTION?
IF YOU WERE TO CHOOSE YOU OR ME
TO SACRIFICE YOU JUST FOR ME LOVE
HAS WRITTEN YOUR NAME IN THE BOOK
THE CHRISTED BOOK OF LOVE