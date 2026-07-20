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FINE LINE
HERMES THOTH 2
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FINE LINE

ARCHANGEL MICHAEL

SACRED SPIRIT II

TRACK 7


CHORUS

HEY HEY YOUNG ONE…….HEY YOUNG ONE

HEY HEY YOUNG ONE…….HEY HEY

HEY HEY YOUNG ONE…….HEY YOUNG ONE

HEY HEY YOUNG ONE…….HEY HEY


THERE’S A FINE LINE IN THE SANDS OF TIME

THAT OUR SOULS DO DRAW NOW

YES, IT’S TIME TO CHOOSE SIDES

YES, IT’S TIME TO WRITE THE BOOK OF LOVE


NO YOU CAN’T SKIP THIS CLASS

YOU MUST CHOOSE YOUR PART STAGED

THAT WILL PROVE YOUR HEART TRUE

WILL YOU CHOOSE TO SERVE ME OR YOU?


WHAT DOES YOUR HEART SAY TO THIS QUESTION?

IF YOU WERE TO CHOOSE YOU OR ME

TO SACRIFICE YOU JUST FOR ME LOVE

HAS WRITTEN YOUR NAME IN THE BOOK

THE CHRISTED BOOK OF LOVE


BREAK


CHORUS………HEY HEY YOUNG ONE, HEY YOUNG ONE,

HEY HEY YOUNG ONE, HEY HEY


THERE’S A FINE LINE IN THE SANDS OF TIME

THAT OUR SOULS DO DRAW NOW

BUT THE FINE LINE DRAWN NOW

MUST BE CROSSED TO SAVE YOUR SOUL, YES I PRAY!


IT’S A GLORIOUS FINISH LINE

IN THE SANDS OF TIME DRAWN

BUT TO FLY ACROSS NOW

YOU MUST FLY LIKE CHRISTED ANGELS DO


WHAT DOES YOUR HEART SAY TO THIS QUESTION?

IF YOU WERE TO CHOOSE YOU OR ME

TO SACRIFICE YOU JUST FOR ME LOVE

HAS WRITTEN YOUR NAME IN THE BOOK

THE CHRISTED BOOK OF LOVE

Keywords
prophecyend of daysarchangel michaelspiritual musicangel musicfrom the angels
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