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COVIDland - The Lockdown
NIOLAND
NIOLAND
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145 views • July 06, 2022

Το "COVIDLAND" είναι μια σειρά από 5 ντοκιμαντέρ που έγιναν από τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Paul Wittenberger και παραγωγό τον Alex Jones της Infowars, με σκοπό να βγάλει τους ανθρώπους από την παγκόσμια τυραννία, να δουν τη μεγάλη εικόνα και να πάρουν πίσω την ζωή τους.


Το video έγινε αμέσως ban από το Youtube.


Μπορείτε να δείτε το πρώτο επεισόδιο με Ελληνικούς υπότιτλους που κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου 2021 και το οποίο εστιάζει στο θέμα του lockdown.


Κάνοντας δε μία αναδρομή στις 16 Ιουλίου 2010. Ο Alex Jones προειδοποιεί το κοινό του για το Lock Step: την επερχόμενη παγκόσμια πανδημία, τα υποχρεωτικά εμβόλια και τα βιομετρικά δελτία ταυτότητας.

https://www.infowars.com/posts/video-shocks-the-world-alex-jones-predicted-covid-lockdown-in-2010/


Το "COVIDLAND: The Lockdown" είναι η αρχή μιας σειράς πέντε επεισοδίων που εξιστορεί τον τρόπο με τον οποίο μια ομάδα μεγάλων οργανώσεων εργάστηκε μέσω των Ηνωμένων Εθνών για να καταλάβει τον κόσμο μας, όλοι υποβοηθούμενοι από τα «συστημικά» μέσα ενημέρωσης και την Big Tech.


"Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πόλεμο με την ιατρική τυραννία και αυτή η δυνατή ταινία είναι ένα βασικό όπλο σε αυτόν τον αγώνα".


Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε πανδημία με το πρόσχημα ενός νέου κορωνοϊού, ο οποίος, σύμφωνα με αυτούς, είχε ψευδώς ποσοστό θανάτων 3,4%. Περισσότερες από 190 χώρες μέλη του ΠΟΥ έχουν επιβάλει περιορισμούς, υποβάλλοντας το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού σε αυστηρό στρατιωτικό νόμο.


Οι μη επιστημονικοί αποκλεισμοί έχουν αποδειχθεί ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο για την παγκόσμια ελίτ, διευρύνοντας τον πλούτο τους κατά 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και γεννώντας έναν νέο δισεκατομμυριούχο κάθε 17 ώρες όλο το χρόνο. Εν τω μεταξύ, η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι περίπου 124 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εισέλθει σε «ακραία φτώχεια».


Ήταν δικαιολογημένα τα lockdown; Τα επίσημα στοιχεία για το 2020 δεν δείχνουν στατιστικά, σημαντική αύξηση των συνολικών θανάτων. Αντίθετα, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 1,05% !


Αυτό το πρώτο επεισόδιο της σειράς "Covidland, The Lockdown" αναλύει, μεταξύ άλλων, τα τεστ PCR, τα αποτελέσματα των οποίων θποστήριξαν και υποστηρίζουν ολόκληρη την αφήγηση και υπενθυμίζοντας ότι παλαιότερα είχαν ήδη δώσει ανεπιτυχή και παραπλανητικά αποτελέσματα για την διάγνωση ασθένειας.

Το "Coviland - The Lockdown", εκθέτει την απάτη πίσω από τους αριθμούς του COVID και διερευνά τις οικονομικές επιπτώσεις και το ανθρώπινο κόστος των lockdown που θα αντηχήσουν για γενιές.


Πηγή: https://www.infowars.com/posts/covidland-the-lockdown-new-trailer-out-now/


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
infowarsalexjonescovid19coviland
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