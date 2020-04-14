La sanidad contra la salud por Jesús García Blanca PARTE 1

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La Sanidad contra la Salud



Una mirada global para la autogestión



El modelo médico que actualmente domina los sistemas sanitarios se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la salud, y otro tanto ha sucedido con los sistemas educativos cuya función primordial es fabricar ciudadanos obedientes. Es preciso y urgente promover cambios que contribuyan a una transformación radical de nuestro concepto de salud humana y del planeta a través de una mirada holística que impulse decisiones individuales, cooperación y ayuda mutua, cambios legislativos, sociales y económicos.



Jesus García



Maestro, escritor e investigador independiente. Forma parte del equipo didáctico de la Escuela Española de Terapia Reichiana y desde 1995 colabora con diferentes colectivos impartiendo cursos, talleres y conferencias sobre temas de salud, educación y ecología, siempre desde una aproximación crítica. Ha colaborado con numerosos medios de contrainformación, como Cadizrebelde, Isurgente, La Haine, Ekintza Zuzena, Rebelión, Free-news, Webislam, periódico CNT o Kaos en la Red. Actualmente colabora en diversas secciones y contenidos de la revista Mente Sana y escribe con asiduidad para Discovery Dsalud, Cuerpomente y Tu bebé. Ha publicado dos libros sobre los mecanismos de poder en el terreno de la salud: El rapto de Higea y La Sanidad contra la Salud, y la novela Cámara Oscura.



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http://www.alimentacioisalut.com



http://www.slowfoodterresdelleida.com



https://www.dulcerevolucion.com



– La Red Social de Ayuda a través del Pensamiento

– La Radio del Pensamiento Positivo

http://www.circulosdeayuda.com

Los videos de esta y otras conferencias y entrevistas de interés en

Puedes escuchar este y otros audios en Tuvo lugar durante la VIII Feria de Alimentación y Salud, los días 24 y 25 de Octubre 2015 en Balaguer (Lleida).La Sanidad contra la SaludUna mirada global para la autogestiónEl modelo médico que actualmente domina los sistemas sanitarios se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la salud, y otro tanto ha sucedido con los sistemas educativos cuya función primordial es fabricar ciudadanos obedientes. Es preciso y urgente promover cambios que contribuyan a una transformación radical de nuestro concepto de salud humana y del planeta a través de una mirada holística que impulse decisiones individuales, cooperación y ayuda mutua, cambios legislativos, sociales y económicos.Jesus GarcíaMaestro, escritor e investigador independiente. Forma parte del equipo didáctico de la Escuela Española de Terapia Reichiana y desde 1995 colabora con diferentes colectivos impartiendo cursos, talleres y conferencias sobre temas de salud, educación y ecología, siempre desde una aproximación crítica. Ha colaborado con numerosos medios de contrainformación, como Cadizrebelde, Isurgente, La Haine, Ekintza Zuzena, Rebelión, Free-news, Webislam, periódico CNT o Kaos en la Red. Actualmente colabora en diversas secciones y contenidos de la revista Mente Sana y escribe con asiduidad para Discovery Dsalud, Cuerpomente y Tu bebé. Ha publicado dos libros sobre los mecanismos de poder en el terreno de la salud: El rapto de Higea y La Sanidad contra la Salud, y la novela Cámara Oscura.—————— http://www.mindalia.com – La Red Social de Ayuda a través del Pensamiento http://www.mindaliaradio.com – La Radio del Pensamiento PositivoLos videos de esta y otras conferencias y entrevistas de interés en https://www.mindaliatelevision.com Puedes escuchar este y otros audios en http://mindaliacomradio.ivoox.com Keywords saludconferenciabalaguermedicamentosautogestionsanidad

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