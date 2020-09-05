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PCR testinin nobel ödüllü mucidi Kary B.Mullis BU TEST İLE bir VİRÜS TESPİT EDİLEMEYECEĞİNİ söylüyor
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29 views • September 05, 2020
Maske takılması HER YÖNÜYLE YANLIŞ !
Bir yandan virüsün yayılmasını engellemek istiyorlar. Ki bunu da %100 engelleyemiyorlar.
Diğer yandan MASKE TAKANLAR HASTALANIYOR.
Bu testler, LABORATUVAR ARAŞTIRMALARI İÇİN icat edilip oluşturuldu.
İnsanlarda HASTALIK TESPİTİ AMACIYLA OLUŞTURULMADI.
Bu testlerin TEŞHİS İÇİN UYGUN OLMADIĞI aslında AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞTİR.
FAKAT BUNA RAĞMEN teşhiş amaçlı kullanılmaktadırlar.
***
● PCR testinin nobel ödüllü mucidi Kary B.Mullis bu test ile bir virüs tespit edilemeyeceğini söylüyor."Viral yük testlerinin aslında kandaki virüslerin sayısını saydığına dair yaygın bir yanlış izlenim olsa da, bu testler bulaşıcı virüsleri hiçbir şekilde tespit edemez. Testler sadece virüslerin genetik dizilerini tespit edebilir"
http://www.virusmyth.com/aids/hiv/jlprotease.htm
● Creative-Diagnostics'in test kitine ait ürün bilgilendirmesinde şöyle yazar: "Bu ürün yalnızca araştırma amaçlıdır ve tanı amaçlı kullanım için tasarlanmamıştır."
https://www.creative-diagnostics.com/pdf/CD019RT.pdf
● PCR testi tüm genomu aramaz, sadece 10 genden 2'sini arar. Bu kısımlar diğer "soğukalgınlığı virüslerinde" de bulunur.
https://telegra.ph/PCR-Ein-DNA-Test-wird-zum-Manipulationsinstrument-06-28
● Pozitif bir PCR testi hasta olduğunuz anlamına gelmez. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'ne (CDC) göre viral RNA'nın saptanması, bulaşıcı bir virüsün varlığını veya 2019-nCoV'nin klinik semptomlar (belirtiler) için tetikleyici olduğunu göstermeyebilir.
https://www.fda.gov/media/134922/download (sayfa 38 başında)
● Testin kullanım talimatlarında şöyle yazar: Test pozitif çıksa da semptomsuz (belirtisiz) ve sağlıklı olabilirsiniz.
Bazı insanlar enfekte olsa da belirti göstermez ve kendilerini kötü hissetmezler.
https://www.fda.gov/media/136156/download
***
Prof. Sucharit Bhakdi
Mikrobiyolog, Enfeksiyon Epidemiyoloğu
● Almanya'nın uluslararası en saygın enfeksiyon uzmanlarından ve en çok atıf yapılan tıbbi araştırmacılarından biridir
● "Deli Dana saçmalığının beyinlerimizden kaybolmasına anlamlı bir şekilde katkı sağlayan kişi.
"Biz bu yeni virüste bir milyon enfekte olmuş kişiden 30 unun ölebileceğinden korkuyoruz. Gözden kaçırdığımız ise, ön hastalıkları olan, önceden zayıf düşmüş ve Korona ile enfekte olmuş insanların zaten günde 20 yada 30 yada 40 yada 100 tanesinin vefat ettiği. Oysa bu hastaları virüs öldürmüyor. Durum bu iken biz tutup inanılmaz önlemler tedbirler almaya başladık. Ben bu tedbirleri saçma, çok aşırı hatta tehlikeli buluyorum. Emin olun ki bu önlemler bu kişilerin hayatlarını daha kısaltacaktır. Bunun üzerine yoğun ekonomik problemler eklenecek hatta birçok vatandaşın ekonomik varlığını tehlikeye atacaktır. Önlemler zarar verici ve bunu toplum kabul edip uygularsa buna toplu intihar diyebiliriz."
https://www.researchgate.net/profile/Sucharit_Bhakdi
Kaynak:
Sucharit Bhakdi - Ist die COVID 19 Impfung zu verantworten?
► https://youtu.be/vVQkMU86U0s
Video önerisi ve altyazı desteği : B.G.
Bir yandan virüsün yayılmasını engellemek istiyorlar. Ki bunu da %100 engelleyemiyorlar.
Diğer yandan MASKE TAKANLAR HASTALANIYOR.
Bu testler, LABORATUVAR ARAŞTIRMALARI İÇİN icat edilip oluşturuldu.
İnsanlarda HASTALIK TESPİTİ AMACIYLA OLUŞTURULMADI.
Bu testlerin TEŞHİS İÇİN UYGUN OLMADIĞI aslında AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞTİR.
FAKAT BUNA RAĞMEN teşhiş amaçlı kullanılmaktadırlar.
***
● PCR testinin nobel ödüllü mucidi Kary B.Mullis bu test ile bir virüs tespit edilemeyeceğini söylüyor."Viral yük testlerinin aslında kandaki virüslerin sayısını saydığına dair yaygın bir yanlış izlenim olsa da, bu testler bulaşıcı virüsleri hiçbir şekilde tespit edemez. Testler sadece virüslerin genetik dizilerini tespit edebilir"
http://www.virusmyth.com/aids/hiv/jlprotease.htm
● Creative-Diagnostics'in test kitine ait ürün bilgilendirmesinde şöyle yazar: "Bu ürün yalnızca araştırma amaçlıdır ve tanı amaçlı kullanım için tasarlanmamıştır."
https://www.creative-diagnostics.com/pdf/CD019RT.pdf
● PCR testi tüm genomu aramaz, sadece 10 genden 2'sini arar. Bu kısımlar diğer "soğukalgınlığı virüslerinde" de bulunur.
https://telegra.ph/PCR-Ein-DNA-Test-wird-zum-Manipulationsinstrument-06-28
● Pozitif bir PCR testi hasta olduğunuz anlamına gelmez. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'ne (CDC) göre viral RNA'nın saptanması, bulaşıcı bir virüsün varlığını veya 2019-nCoV'nin klinik semptomlar (belirtiler) için tetikleyici olduğunu göstermeyebilir.
https://www.fda.gov/media/134922/download (sayfa 38 başında)
● Testin kullanım talimatlarında şöyle yazar: Test pozitif çıksa da semptomsuz (belirtisiz) ve sağlıklı olabilirsiniz.
Bazı insanlar enfekte olsa da belirti göstermez ve kendilerini kötü hissetmezler.
https://www.fda.gov/media/136156/download
***
Prof. Sucharit Bhakdi
Mikrobiyolog, Enfeksiyon Epidemiyoloğu
● Almanya'nın uluslararası en saygın enfeksiyon uzmanlarından ve en çok atıf yapılan tıbbi araştırmacılarından biridir
● "Deli Dana saçmalığının beyinlerimizden kaybolmasına anlamlı bir şekilde katkı sağlayan kişi.
"Biz bu yeni virüste bir milyon enfekte olmuş kişiden 30 unun ölebileceğinden korkuyoruz. Gözden kaçırdığımız ise, ön hastalıkları olan, önceden zayıf düşmüş ve Korona ile enfekte olmuş insanların zaten günde 20 yada 30 yada 40 yada 100 tanesinin vefat ettiği. Oysa bu hastaları virüs öldürmüyor. Durum bu iken biz tutup inanılmaz önlemler tedbirler almaya başladık. Ben bu tedbirleri saçma, çok aşırı hatta tehlikeli buluyorum. Emin olun ki bu önlemler bu kişilerin hayatlarını daha kısaltacaktır. Bunun üzerine yoğun ekonomik problemler eklenecek hatta birçok vatandaşın ekonomik varlığını tehlikeye atacaktır. Önlemler zarar verici ve bunu toplum kabul edip uygularsa buna toplu intihar diyebiliriz."
https://www.researchgate.net/profile/Sucharit_Bhakdi
Kaynak:
Sucharit Bhakdi - Ist die COVID 19 Impfung zu verantworten?
► https://youtu.be/vVQkMU86U0s
Video önerisi ve altyazı desteği : B.G.
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