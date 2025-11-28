BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Colapso Acelerado 2026 - destacado de la entrevista 2
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
34 views • 2 days ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Marjorie Wildcraft habla sobre las tendencias aceleradas hacia un colapso económico global, prediciendo una caída severa en 2026. Destaca el impacto de la hiperinflación, la escasez de alimentos y el gaslighting de los funcionarios del gobierno. Wildcraft enfatiza la importancia de la autosuficiencia, abogando por habilidades como cultivar alimentos y usar medicina herbal. Critica la dependencia actual del sistema en la IA y los robots, que cree que llevarán a un desplazamiento laboral generalizado. Wildcraft anima a los espectadores a prepararse para estos desafíos aprendiendo habilidades esenciales de supervivencia y adaptándose a las nuevas tecnologías. También promociona sus cursos en Brighteon University, ofreciendo descuentos significativos durante su venta de Black Friday.

Keywords
brighteonhighlightsspanishverdad botanica
