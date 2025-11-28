Colapso Acelerado 2026 - destacado de la entrevista 2

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Marjorie Wildcraft habla sobre las tendencias aceleradas hacia un colapso económico global, prediciendo una caída severa en 2026. Destaca el impacto de la hiperinflación, la escasez de alimentos y el gaslighting de los funcionarios del gobierno. Wildcraft enfatiza la importancia de la autosuficiencia, abogando por habilidades como cultivar alimentos y usar medicina herbal. Critica la dependencia actual del sistema en la IA y los robots, que cree que llevarán a un desplazamiento laboral generalizado. Wildcraft anima a los espectadores a prepararse para estos desafíos aprendiendo habilidades esenciales de supervivencia y adaptándose a las nuevas tecnologías. También promociona sus cursos en Brighteon University, ofreciendo descuentos significativos durante su venta de Black Friday.