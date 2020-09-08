Info - Non ci sono studi ? Il 5G è stato ampiamente testato sull'uomo !

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Info - Non ci sono studi ? Il 5G è stato ampiamente testato sull'uomo !
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6 views • September 08, 2020
L'intero dibattito del 5G ignora completamente il fatto che gli effetti delle microonde sono già stati ampiamente studiati ai massimi livelli. Questo, sia sulla salute fisica che mentale. Ufficialmente, la ricerca sulle microonde è iniziata nel 1979, durante la Guerra Fredda, con il caso "Moscow Signal". Gli americani hanno notato che la loro ambasciata a Mosca è stata irradiata con armi a microonde russe nella gamma di frequenze tra 2,4 e 4 GHz. Quasi tutto il personale dell'ambasciata si è in seguito ammalato gravemente. Quindi è falsa la scusa zoppa dei sostenitori del 5G che non ci sono studi che provino i danni alla salute causati dalle microonde. Gli avversari del 5G non hanno quindi alcuna necessità di prove se vogliono fermare il 5G a causa del suo grave potenziale pericolo. L'unica cosa non ancora completamente studiata è la strategia di occultamento e l'intreccio tra l'industria, la politica e i loro media.
Documento : www.kla.tv/5G-telefonia-mobile-it/16732
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