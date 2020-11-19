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Диагноз - рак: что делать? Борис Гринблат на конференции в Воронеже
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20 views • November 19, 2020
Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет запись выступления Бориса Гринблата на конференции, посвященной альтернативному лечению рака, которая прошла 21 апреля 2018 года. Конференция организована фондом Лузай Владимира.
Приносим извинения за качество записи – съёмка велась на обычный телефон из зала. Позже будет подготовлена текстовая версия выступления, которая будет опубликована на сайте https://medalternativa.info/ - следите за обновлениями.
Полную запись конференции смотрите на канале Владимира Лузай (3 части):
https://youtu.be/Wokp3UxuqK8
https://youtu.be/_6BbhBNeqs4
https://youtu.be/tOt3sc11iQA
Выступление Бориса на прошлой конференции в Красноярске в текстовом виде: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
Приносим извинения за качество записи – съёмка велась на обычный телефон из зала. Позже будет подготовлена текстовая версия выступления, которая будет опубликована на сайте https://medalternativa.info/ - следите за обновлениями.
Полную запись конференции смотрите на канале Владимира Лузай (3 части):
https://youtu.be/Wokp3UxuqK8
https://youtu.be/_6BbhBNeqs4
https://youtu.be/tOt3sc11iQA
Выступление Бориса на прошлой конференции в Красноярске в текстовом виде: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
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