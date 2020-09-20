© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FAUCI & NIH IMMEDIATELY COVERED UP CIA & INTELLIGENCE AGENCIES FAILED TO INFORM TRUMP UNTIL JAN 23, 2020 [Dr. Francis Boyle, 1st Exposed Covid-19 as Lab-Made Drops New Bombshells - BANNED.VIDEO]
Follow
0
Download MP3
Share
Report
78 views • September 20, 2020
20 SEPT 2020
Dr BOYEL
IT IS CLEAR FAUCI AND NIH COVERED THIS UP
THE PAUSE AND RESUMPTION OF GAIN OF FUNCTION STUDIES HAPPENDED UNDER OBAMA AND NO ONE IS TALKING ABOUT THAT
INTELLIGENCE AGENCIES FAILED TO INFORM TRUMP UNTIL JANUARY 23 2020
DEEP STATE AND ESTABLISHMENT WANT TO INJECT EVERY HUMAN IN THE WORLD WITH A CORONA VACCINE
THESE VACCINES WILL BE DANGEROUS THAN USEFUL
NO EVIDENCE THAT A VACCINE EVER WORKED AGAINST A BIOLOGICAL WEAPON AGENT
AG BARR SHOULD CONVENE A GRAND JURY FAUCI GATES AND THE REST WOULD RECEIVE LIFE IMPRISONMENT
SLAM DUNK CONVICTION AND THEN LIFE IMPRISONMENT
EVERYONE ON THAT UNC ( UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL ) GAIN OF FUNCTION THAT CREATED COVID -19 WOULD GO TO JAIL FOR THE REST OF THEIR LIVES
AG BARR IS DEEP STATE AND COVERING UP ALREADY FOR SEDITION AND TREASON; COVERING UP FOR MUELLER, HILLARY, COMEY, BRENNAN, CLAPPER, FAUCI AND GATES. TRUMP SHOULD FIRE BARR IMMEDIATELY
AG LARRY KLAYMAN AND START HUNTING TRAITORS
THIS IS A MAN-MADE BIOWEAPON
WUHAN IS CHINAs U.S. ARMY Ft DETRICK
WUHAN CORONA VIRUS IS AN OFFENSIVE BIOLOGICAL WARFARE WEAPON
GIVEN GAIN OF FUNCTIONS TO MAKE IT MORE LETHAL AND MORE INFECTIOUS
HIV HAS BEEN GENETICALLY ENGINEER INTO THE VIRUS BY FRENCH GENETICIST
WUHAN BRAGGED THEY HAD ADDED NANO TECHNOLOGY TO THE CORONA VIRUS
IT HAS BEEN AEROSOLED SHOWING IT IS A BIOLOGICAL WEAPON
WHY IS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WORKING WITH WUHAN CHINA ?
ALL SPOOK AGENCIES KNEW IN THE MIDDLE OF NOVEMBER 2019 AND FAILED TO TELL TRUMP...................... THAT IS TREASON
ARREST GINA HASKELL FOR TREASON - FIRE HER CORRUPT CRIMINAL ASS
$ 60 BILLION IS BEING WASTED ON SPOOK AGENCIES - THE CIA AND SPOOK AGENCIES ARE ALIGNED WITH DEEP STATE AND GLOBALISTS.
PATRIOTS AT THE END OF CIVIL WAR I I
THE CIA AND FBI CEASE TO EXIST
BUSH SENIOR FORCED ARMED FORCES TO TAKE EXPERIMENTAL VACCINES
500,000 FORCED TO TAKE THE VACCINE
11,000 DIED
100,000 ARE PERMANENTLY DISABLED DUE TO THE VACCINE 1/5
TRUMP IS IN TROUBLE FOR WARPSPEED [ read: EXECUTIVE ORDER 13887 ]
AFTER WARPSPEED STORM TROOPERS COAST-TO-COAST ARE KILLED TRYING TO GIVE A VACCINE AND PATRIOTS KILL EVERY LEVEL OF DELIVERY AND LOGISTICS
TRUMP - PATRIOTS ARE COMING TO ARREST YOU FOR TREASON AND VIOLATING THE NUREMBERG CODE; VIOLATING THE GENEVA CONVENTIONS ON CIVILIANS; AND VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND TRUMP; YOU WILL BE EXECUTED FOR TREASON AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
PATRIOTS ARE GOING TO KILL CDC, FDA, NIH, NIAID, US ARMY s Ft DETRICK, AND HHS.
TRUMP WARPSPEED IS GOING TO BE KILLED AND THEN PATRIOTS ARE COMING TO ARREST THE FUNDERS, THE BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS AND THEY WILL ALL BE DESTROYED AND PATRIOTS WILL TURN THEM INTO BURNING HOLES IN THE GROUND
THE JOINT CHIEFS OF STAFF WILL BE ARRESTED AND EXECUTED FOR TREASON
THE PENTAGON WILL BE TURNED INTO A PILE OF RUBBLE AT THE END OF CIVIL WAR I I
TRUMP MADE A VERY BAD MISTAKE WITH WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887
THE COVID 19 DEATH RATE IS 435/1000th OF 1 %
TRUMP WROTE EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019
THE PENTAGON, NIH, NIAID, FAUCI AND THE FAUCI-OPERATED WUHAN LAB ATTACKED THE PENTAGON-PLANNED U.N. 7th MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON PLANNED IN WUHAN.
120 COUNTRIES SENT SOLDIERS TO THE 7th UN MILITARY GAMES ON OCTOBER 18, 2019
THAT IS THE SAME DAY THAT BILL GATES HELD THE EVENT201 PANDEMIC TABLETOP MEETING THAT HHS REDD ATTENDED
TRUMP HAS FINANCED A DNA ALTERING WITH RNA, NANO-CHIP TRACKING; CANCER CAUSING AGENTS OF MERCURY, ALUMINUM, AND BIOLOGICAL MATERIAL IN THE VACCINE FOR A FLU - BUT INSTEAD IS A BIOLOGICAL WEAPON FOR WHICH, DR. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT SAYS THERE NEVER HAS BEEN A VACCINE THAT WORKED FOR A BIOLOGICAL VIRUS.
Dr. BOYEL SAYS THAT IN GULF WAR I THE MILITARY USED AN EXPERIMENTAL VACCINATION FOR ANTRAX ON 500,000 SOLDIERS AND 14,000 DIED FROM THE VACCINE AND 100,000 ARE PERMANENTLY INJURED FROM THE VACCINE 1/5 OF THE AMERICAN SOLDIERS PERMANENTLY INJURED FROM THE EXPERIMENTAL VACCINE.
Dr BOYEL
IT IS CLEAR FAUCI AND NIH COVERED THIS UP
THE PAUSE AND RESUMPTION OF GAIN OF FUNCTION STUDIES HAPPENDED UNDER OBAMA AND NO ONE IS TALKING ABOUT THAT
INTELLIGENCE AGENCIES FAILED TO INFORM TRUMP UNTIL JANUARY 23 2020
DEEP STATE AND ESTABLISHMENT WANT TO INJECT EVERY HUMAN IN THE WORLD WITH A CORONA VACCINE
THESE VACCINES WILL BE DANGEROUS THAN USEFUL
NO EVIDENCE THAT A VACCINE EVER WORKED AGAINST A BIOLOGICAL WEAPON AGENT
AG BARR SHOULD CONVENE A GRAND JURY FAUCI GATES AND THE REST WOULD RECEIVE LIFE IMPRISONMENT
SLAM DUNK CONVICTION AND THEN LIFE IMPRISONMENT
EVERYONE ON THAT UNC ( UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL ) GAIN OF FUNCTION THAT CREATED COVID -19 WOULD GO TO JAIL FOR THE REST OF THEIR LIVES
AG BARR IS DEEP STATE AND COVERING UP ALREADY FOR SEDITION AND TREASON; COVERING UP FOR MUELLER, HILLARY, COMEY, BRENNAN, CLAPPER, FAUCI AND GATES. TRUMP SHOULD FIRE BARR IMMEDIATELY
AG LARRY KLAYMAN AND START HUNTING TRAITORS
THIS IS A MAN-MADE BIOWEAPON
WUHAN IS CHINAs U.S. ARMY Ft DETRICK
WUHAN CORONA VIRUS IS AN OFFENSIVE BIOLOGICAL WARFARE WEAPON
GIVEN GAIN OF FUNCTIONS TO MAKE IT MORE LETHAL AND MORE INFECTIOUS
HIV HAS BEEN GENETICALLY ENGINEER INTO THE VIRUS BY FRENCH GENETICIST
WUHAN BRAGGED THEY HAD ADDED NANO TECHNOLOGY TO THE CORONA VIRUS
IT HAS BEEN AEROSOLED SHOWING IT IS A BIOLOGICAL WEAPON
WHY IS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WORKING WITH WUHAN CHINA ?
ALL SPOOK AGENCIES KNEW IN THE MIDDLE OF NOVEMBER 2019 AND FAILED TO TELL TRUMP...................... THAT IS TREASON
ARREST GINA HASKELL FOR TREASON - FIRE HER CORRUPT CRIMINAL ASS
$ 60 BILLION IS BEING WASTED ON SPOOK AGENCIES - THE CIA AND SPOOK AGENCIES ARE ALIGNED WITH DEEP STATE AND GLOBALISTS.
PATRIOTS AT THE END OF CIVIL WAR I I
THE CIA AND FBI CEASE TO EXIST
BUSH SENIOR FORCED ARMED FORCES TO TAKE EXPERIMENTAL VACCINES
500,000 FORCED TO TAKE THE VACCINE
11,000 DIED
100,000 ARE PERMANENTLY DISABLED DUE TO THE VACCINE 1/5
TRUMP IS IN TROUBLE FOR WARPSPEED [ read: EXECUTIVE ORDER 13887 ]
AFTER WARPSPEED STORM TROOPERS COAST-TO-COAST ARE KILLED TRYING TO GIVE A VACCINE AND PATRIOTS KILL EVERY LEVEL OF DELIVERY AND LOGISTICS
TRUMP - PATRIOTS ARE COMING TO ARREST YOU FOR TREASON AND VIOLATING THE NUREMBERG CODE; VIOLATING THE GENEVA CONVENTIONS ON CIVILIANS; AND VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND TRUMP; YOU WILL BE EXECUTED FOR TREASON AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
PATRIOTS ARE GOING TO KILL CDC, FDA, NIH, NIAID, US ARMY s Ft DETRICK, AND HHS.
TRUMP WARPSPEED IS GOING TO BE KILLED AND THEN PATRIOTS ARE COMING TO ARREST THE FUNDERS, THE BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS AND THEY WILL ALL BE DESTROYED AND PATRIOTS WILL TURN THEM INTO BURNING HOLES IN THE GROUND
THE JOINT CHIEFS OF STAFF WILL BE ARRESTED AND EXECUTED FOR TREASON
THE PENTAGON WILL BE TURNED INTO A PILE OF RUBBLE AT THE END OF CIVIL WAR I I
TRUMP MADE A VERY BAD MISTAKE WITH WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887
THE COVID 19 DEATH RATE IS 435/1000th OF 1 %
TRUMP WROTE EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019
THE PENTAGON, NIH, NIAID, FAUCI AND THE FAUCI-OPERATED WUHAN LAB ATTACKED THE PENTAGON-PLANNED U.N. 7th MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON PLANNED IN WUHAN.
120 COUNTRIES SENT SOLDIERS TO THE 7th UN MILITARY GAMES ON OCTOBER 18, 2019
THAT IS THE SAME DAY THAT BILL GATES HELD THE EVENT201 PANDEMIC TABLETOP MEETING THAT HHS REDD ATTENDED
TRUMP HAS FINANCED A DNA ALTERING WITH RNA, NANO-CHIP TRACKING; CANCER CAUSING AGENTS OF MERCURY, ALUMINUM, AND BIOLOGICAL MATERIAL IN THE VACCINE FOR A FLU - BUT INSTEAD IS A BIOLOGICAL WEAPON FOR WHICH, DR. FRANCIS BOYEL, AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT SAYS THERE NEVER HAS BEEN A VACCINE THAT WORKED FOR A BIOLOGICAL VIRUS.
Dr. BOYEL SAYS THAT IN GULF WAR I THE MILITARY USED AN EXPERIMENTAL VACCINATION FOR ANTRAX ON 500,000 SOLDIERS AND 14,000 DIED FROM THE VACCINE AND 100,000 ARE PERMANENTLY INJURED FROM THE VACCINE 1/5 OF THE AMERICAN SOLDIERS PERMANENTLY INJURED FROM THE EXPERIMENTAL VACCINE.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.