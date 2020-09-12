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Песня "Нельзя быть свободным среди рабов"
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13 views • September 12, 2020
Song "You can't be free among slaves"
Прослушать и скачать весь цикл песен "Барановирус" можно здесь: https://programs.gq/songs/. Плейлист всех песен: https://www.youtube.com/watch?v=TIVHB...
Нельзя быть свободным среди рабов
У каждого урода есть в жизни тот момент,
Когда он видит ясно судьбы ангажемент:
Бараном по загону его ведут на смерть,
И это проникает в мозги сквозь дури твердь.
Миг ясно, где он будет,
Когда войдет в загон.
Но скоро он забудет,
Ума тревожный звон.
Есть добровольный выбор рабства:
Идти к скотам в загон.
Пастух твердит: "Вы - паства!!!
Не будет вам урон".
Пастух всегда уверен:
Скоты сметут людей.
И метод сей проверен
В пространстве лагерей.
(это припев)
Земля есть то пространство, где страны, города
Реально лишь бараки, и было так всегда.
Пример тому намордники, надетые везде:
Лишь лагерный режим в той липовой стране,
В стране, где дышит вольно
Лишь конченый дебил,
В стране, где есть раздолье
Лишь для фашистских сил.
Но даже чёрт с рабами.
Здесь не об этом речь.
Ведь видите вы сами -
Толпа сулит обречь
И всех других на рабство.
Нет шансов никаких!!!
Планирует тиранство:
Стада затопчут их.
Припев
Не надо уж трудиться
Заплечным мастерам:
Само собой случится -
Всё вверено стадам.
Они всегда уроют
Тех кто не нужен псам,
Пока их кровь не смоет
Сей бесовской бедлам.
Припев
Вина рабов бесспорна,
Они мертвы - груз с плеч!
Осталось лишь упорно
Искать с живыми встреч.
Не для бесед и чванства,
А поиска путей,
Ресурсов и пространства
Спасения людей.
Припев
Прослушать и скачать весь цикл песен "Барановирус" можно здесь: https://programs.gq/songs/. Плейлист всех песен: https://www.youtube.com/watch?v=TIVHB...
Нельзя быть свободным среди рабов
У каждого урода есть в жизни тот момент,
Когда он видит ясно судьбы ангажемент:
Бараном по загону его ведут на смерть,
И это проникает в мозги сквозь дури твердь.
Миг ясно, где он будет,
Когда войдет в загон.
Но скоро он забудет,
Ума тревожный звон.
Есть добровольный выбор рабства:
Идти к скотам в загон.
Пастух твердит: "Вы - паства!!!
Не будет вам урон".
Пастух всегда уверен:
Скоты сметут людей.
И метод сей проверен
В пространстве лагерей.
(это припев)
Земля есть то пространство, где страны, города
Реально лишь бараки, и было так всегда.
Пример тому намордники, надетые везде:
Лишь лагерный режим в той липовой стране,
В стране, где дышит вольно
Лишь конченый дебил,
В стране, где есть раздолье
Лишь для фашистских сил.
Но даже чёрт с рабами.
Здесь не об этом речь.
Ведь видите вы сами -
Толпа сулит обречь
И всех других на рабство.
Нет шансов никаких!!!
Планирует тиранство:
Стада затопчут их.
Припев
Не надо уж трудиться
Заплечным мастерам:
Само собой случится -
Всё вверено стадам.
Они всегда уроют
Тех кто не нужен псам,
Пока их кровь не смоет
Сей бесовской бедлам.
Припев
Вина рабов бесспорна,
Они мертвы - груз с плеч!
Осталось лишь упорно
Искать с живыми встреч.
Не для бесед и чванства,
А поиска путей,
Ресурсов и пространства
Спасения людей.
Припев
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