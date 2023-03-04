Traduzione corretta della Stele di Rosetta - La storia dell'antico(?) Egitto va riscritta 04 Marzo 2023

Reinterpretiamo i geroglifici ripartendo da zero, cioè dalla Stele di Rosetta, come ha fatto l'egittologia ufficiale. Ci auguriamo che questo lavoro serva da sprono per riscrivere la storia. Se salta la storia ufficiale dell'antico Egitto allora anche tutti gli altri collegamenti con le altre civiltà sono da rivedere. Condividete e tenete sempre la mente aperta.

Nel video ci siamo dimenticati di dire che le tre linee verticali sono le interruzioni di frase, dei delimitatori.

Video originale https://youtu.be/Rb7dMseq67A





