278) FACTOS | Drª. Zelada à comunidade científica

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Créditos ao Canal La Quinta Columna, Março 12, 2022;Mensagem da Dra. Zelada à comunidade científica: ainda há tempo para esclarecer o que aconteceu: https://rumble.com/v2cr47m-mensagem-da-dra.-zelada-comunidade-cientfica-ainda-h-tempo-para-esclarecer-.html
Mensagem da Dra. Zelada à comunidade científica: ainda há tempo para esclarecer o que aconteceu. Por favor, precisamos debater e esclarecer que não houve nenhum vírus. Trata-se de uma síndrome de irradiação aguda.
Aqui em detalhe:
Observação ao microscópio do conteúdo de « productos injectáveis », pela equipa de "Next Dose": https://rumble.com/v2ct9wu-observacin-al-microscopio-del-contenido-de-productos-inyectables-por-el-equ.html
Oligo-ligações: nanopartículas que se auto-montam quando encontram a [pretensa] "proteína-espiga": https://rumble.com/v2ctxkq-oligobinders-nanoparticules-qui-sauto-assemblent-lorsquelles-rencontrent-la.html
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