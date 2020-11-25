© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BIDEN & HARRIS; SHERIFFS IN THE UNITED STATES WILL NOT TOLERATE FEDERAL AGENCIES SEIZING GUNS; THE FEDERAL AGENTS WILL NOT MAKE IT OUT OF THE COUNTY VIOLATING 2nd AMENDMENT; SHERIFFS WILL ARREST FEDS
Follow
4
Download MP3
Share
Report
496 views • November 25, 2020
PATRIOTS - LISTEN DAILY TO THE JOHN MOORE SHOW AND ESPECIALLY FIREARMS MONDAY.
SUPPORT VIETNAM VETERAN JOHN MOORE AND HIS BUSINESSES; HIS GUEST BUSINESSES. Mr. MOORE HAS HIS PULSE ON PATRIOT AMERICANS OF THE UNITED STATES.
SHERIFFS ACROSS THE UNITED STATES WILL NOT SUPPORT VIOLATIONS OF THE 2nd AMENDMENT BY THE FEDERAL GOVERNMENT. MILITIAs WILL MOBILIZE AT THE FIRST SIGN OF ILLEGAL SEIZURES.
CHANCES ARE, THE FEDERAL GOVERNMENT OFFICIALS WILL NOT EVEN MAKE IT OUT OF THE COUNTY.
GENERAL PERNA CAN EXPECT THE SAME RESISTANCE FORCES ALIGNED AGAINST HIM KILLING OR INJURING AMERICANS WITH VACCINES. WARPSPEED WILL BE TREATED AS A LETHAL THREAT TO U.S. CITIZENS AND PATRIOTS WILL TREAT THESE ATTACKING FORCES ACCORDINGLY.
THE EFFECTS OF ALTERING DNA WILL LAST A LIFETIME AND PASSED DOWN THROUGH GENERATIONS.
PATRIOTS ARE NOT GOING TO TOLERATE THIS. THE FEDERAL GOVERNMENT; THE U.S. ARMY DECLARED WAR WHEN THEY DEVELOPED COVID-1 AND COVID-2; THEY COMMITTED TREASON WITH BIDEN AND OSAMA OBAMA WHEN THEY SOLD IT TO CHINA IN 2015; THE U.S. ARMY COMMITTED BIOTERRORISM WHEN THEY DEVELOPED WITH THE CHINESE COVID-19; AND NOW THEY ARE COMMITTING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS; VIOLATIONS OF THE U.S. CONSTITUTION AND VIOLATIONS OF THE NUREMBERG CODE BY TAKING UP WARPSPEED; THE U.S. CITIZENS WERE ATTACKED BY THE BRITISH AND KILLED THE ENEMY. THIS ATTACK BY THE FEDERAL GOVERNMENT; THE U.S. ARMY THAT CREATED CORONA COVID-19 BIOWEAPON AND ATTACKED THE UNITED STATES WITH IT; AND THE WORLD; WILL BE HELD ACCOUNTABLE IN SO MANY WAYS YET TO BE SEEN.
SUPPORT VIETNAM VETERAN JOHN MOORE AND HIS BUSINESSES; HIS GUEST BUSINESSES. Mr. MOORE HAS HIS PULSE ON PATRIOT AMERICANS OF THE UNITED STATES.
SHERIFFS ACROSS THE UNITED STATES WILL NOT SUPPORT VIOLATIONS OF THE 2nd AMENDMENT BY THE FEDERAL GOVERNMENT. MILITIAs WILL MOBILIZE AT THE FIRST SIGN OF ILLEGAL SEIZURES.
CHANCES ARE, THE FEDERAL GOVERNMENT OFFICIALS WILL NOT EVEN MAKE IT OUT OF THE COUNTY.
GENERAL PERNA CAN EXPECT THE SAME RESISTANCE FORCES ALIGNED AGAINST HIM KILLING OR INJURING AMERICANS WITH VACCINES. WARPSPEED WILL BE TREATED AS A LETHAL THREAT TO U.S. CITIZENS AND PATRIOTS WILL TREAT THESE ATTACKING FORCES ACCORDINGLY.
THE EFFECTS OF ALTERING DNA WILL LAST A LIFETIME AND PASSED DOWN THROUGH GENERATIONS.
PATRIOTS ARE NOT GOING TO TOLERATE THIS. THE FEDERAL GOVERNMENT; THE U.S. ARMY DECLARED WAR WHEN THEY DEVELOPED COVID-1 AND COVID-2; THEY COMMITTED TREASON WITH BIDEN AND OSAMA OBAMA WHEN THEY SOLD IT TO CHINA IN 2015; THE U.S. ARMY COMMITTED BIOTERRORISM WHEN THEY DEVELOPED WITH THE CHINESE COVID-19; AND NOW THEY ARE COMMITTING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS; VIOLATIONS OF THE U.S. CONSTITUTION AND VIOLATIONS OF THE NUREMBERG CODE BY TAKING UP WARPSPEED; THE U.S. CITIZENS WERE ATTACKED BY THE BRITISH AND KILLED THE ENEMY. THIS ATTACK BY THE FEDERAL GOVERNMENT; THE U.S. ARMY THAT CREATED CORONA COVID-19 BIOWEAPON AND ATTACKED THE UNITED STATES WITH IT; AND THE WORLD; WILL BE HELD ACCOUNTABLE IN SO MANY WAYS YET TO BE SEEN.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.