DEFENSE POLITICS ASIA: 30AUG22 - [Southern Front] "The Great Ukrainian Kherson Offensive" Is Here! Fighting across Entire Front

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CHECK PEDRO DELACABRA PLAYLISTS FOR MORE DEFENSE POLITICS ASIA
https://youtu.be/vMJkQFC0FD0
You can find more information and the interactive map used in the video on http://defensepoliticsasia.com/Ukraine
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