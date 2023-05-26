COMO OS ILLUMINATIS ESTÃO PREPARANDO A SUA MENTE PARA ACEITAR O TRANSHUMANISMO

"Imagine instalar milhares de dispositivos sem fio em seu cérebro e usá-lo para controlar sua atividade e influenciar diretamente suas ações...





A pesquisa sobre o cérebro está em andamento neste momento. E à medida que converge mais amplamente com os avanços da ciência e da tecnologia, ela está transformando o que provavelmente poderemos alcançar em um futuro próximo. A inovação pode ameaçar o bem-estar pessoal e a coesão social através do abuso de substâncias cibernéticas cujo código direto ao cérebro substitui as substâncias psicoativas. Isso poderia fazer com que os usuários se tornassem muito vulneráveis a ataques cibernéticos neurológicos.





s novas tecnologias cerebrais terão cada vez mais o poder de alterar a forma como alguém pensa, sente, comporta-se, inclusive como percebe a si mesmo e aqueles que o rodeiam, e não necessariamente através de meios que estão sob seu controle ou com seu consentimento. É aqui que as coisas começam a ficar eticamente desconfortáveis".





Andrew Maynard

Cientista inglês, diretor do Risk Innovation Lab, Universidade do Arizona, EUA.