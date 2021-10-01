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TRYPANOSOMA CRUZI (PARASITE IN PFIZER VAX) #02
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538 views • October 01, 2021
tangentopolis (world orders review)
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TRYPANOSOMA CRUZI (PARASITE IN PFIZER VAX) #02
https://www.bitchute.com/video/MwnKCYBIzpt8/ [SHARE]
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TRYPANOSOMA CRUZI (PARASITE IN PFIZER VAX) #01
[SHARE] https://www.bitchute.com/video/CpWejDE2FLAy/
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Hudson, L. (1983). Trypanosoma cruzi: The immunological consequences of infection. Journal of Cellular Biochemistry, 21(4), 299–304. (pdf) https://sci-hub.se/10.1002/jcb.240210406
================
GRAPHENE-OXIDE & UNKNOWN MOVING ELEMENTS found in CHIROMAS (FLU) Injection VIAL (Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE? [OR WAS THIS THE DELTA DEATH ZAP?]
https://www.bitchute.com/video/uP43Kjin9zbH/
Dr. Campra Delivers Official Response to Would Be Dis-creditors of His Pfizer-Vial-Analysis-Validity
https://www.bitchute.com/video/4RU1lnxlUCLV/
VIALS Contain GRAPHENE-OXIDE, PARASITES, HEAVY METALS
https://www.bitchute.com/video/zJDOVoHPTyBB/
GRAPHENE, ALUMINIUM, LNP CAPSIDS, PARASITES in Main 'VACCINES' (Dr. Robert Young, Pt. 01)
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GRAPHENE, ALUMINIUM, LNP CAPSIDS, PARASITES in Main 'VACCINES' (Dr. Robert Young, Pt. 02)
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[ANOTHER BRICK...] MAGNETIC MODERNA VAX (CONFIRMED BY JAPAN GOV'T)
https://www.bitchute.com/video/GlKpcqdvwZAK/
GRAPHENE 666 : The Untold Story (Russ Brown Reports)
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GRAPHENE WORLD ORDER [SCAM-CRIME-DEMIC] LET IT FALL! (QUINTA COLUMNA)
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CORONA CODE / ELEMENTS of THE UPCOMING
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THE COVIDIAN CULT ('New Normalism' as a “global totalitarian ideological movement”)
https://www.bitchute.com/video/okUxVMYbRDY3/
COVIDS LITTLE FUNCKTION(S)
https://www.bitchute.com/video/m2PiyOFfUAdB/
ABRASIVE 'Porcupine' SWABS (Research On COVID Swab ELEMENTAL COMPOSITION)
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THE CLOT THICKENS ... .. .
https://www.bitchute.com/video/eVVkwM3tmCRY/
VAXXED BLOOD (MORE MICROSCOPED ANALYSIS, FRANCE) ROULEAUX ROULETTE
https://www.bitchute.com/video/LAtdGo6Hv2Bu/
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS (Post 'COVID-19 VAXXINE') N.B. "DELAYED-TYPE HYPERSENSITIVITY" https://www.bitchute.com/video/evYTMh6Fgpjc/
COVID WORLD COUP > PCR > GENE-VAXXINE > DEATH CULT (Yeadon / Fuellmich) UPDATE
https://www.bitchute.com/video/tkhtxXqhetba/
Covid19 PRE-PLANNING & GENOCIDE [Rothschild, Fauci, Remdesivir] (Russ Brown)
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Does the Virus Exist? Has SARS-CoV-2 Been Isolated? (Prof. Michel Chossudovsk / Christine Massey)
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CARBON SIM-U-LATION / INTERNET O "BODIES" & "MINDS" / COVID TRIGGER
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NEUROLOGICAL COVID (GRAPHENE in the VAXXINE) Quinta Columna [21.08.20]
https://www.bitchute.com/video/1mDVkZhX4el8/
NEW GERMAN VAXXXED BLOOD / VAX SERUM (MICROSCOPE ANALYSIS) EXHIBITS & FINDINGS
(WOR REPORT & REVIEW) Humanity Draws The Line In The Sand!
https://www.bitchute.com/video/m0qljD8NghUm/
Jacques Attali THE GLOBALIST INTERNATIONALIST VOICE
https://www.bitchute.com/video/SCd1kfiMWmYa/
(INJECTED WITH A POISON) Australia Health/Military Officials
'Authorization To Administer Poison" https://www.bitchute.com/video/A3BJsWRYmVrt/
They Were Proud To Be Vaccinated! (Sadly, Now They Are All Dead... .. [.])
https://www.bitchute.com/video/vpQl5dEeIzl5/
THIS WAS A PUBLICK SERVICE ANNOUNCEMENT
https://www.bitchute.com/video/DbWPWRd2AbZa/
The MIND ((CONTROLLERS)) & 'the CULT' of 'RULING CLASS OBEDIENCE' (Mark Passio)
https://www.bitchute.com/video/hy4Kuctr8rQd/
And You Thought, You Thought, Your Thoughts...
https://www.bitchute.com/video/iGBEommCEp38/
Injected [With A Poison] "BLOOD" PROOF (Dr. Jane Ruby)
https://www.bitchute.com/video/gSEUkG0AB8J5/
COVID19 VAXXED (ARE) INFECTED with NANOPARTICLES (BLOOD SAMPLES)
https://www.bitchute.com/video/ZIsHimsKAi9m/
'BLOOD is a VERY SPECIAL FLUID...' [DON'T CONTAMINATE IT... EVER!] (Rudolf Steiner)
https://www.bitchute.com/video/1bXsZq3HfTja/
ETERNAL VIGILANCE (DEEP-SENSES)
https://www.bitchute.com/video/37arPFeYKx21/
NUREMBERG CODE & the VAXXINES!
https://www.bitchute.com/video/Yps2TCPvyisx/
"COVID CONOLOGY" (mRNA, Your DNA; The EXPERIMENTAL "INJECTION")
https://www.bitchute.com/video/xygvfno4Fkgc/
'the LUCIFERace' (Part 01) https://www.bitchute.com/video/HYlgXhgG6HYC/
'the LucifeRASE' (Pt. 02) https://www.bitchute.com/video/JxVc3zfJq8nM/
'the LucifeRASE' (Pt. 03) https://www.bitchute.com/video/lY2lkus2rma9/
GLOBALISTS' (DIGITAL SLAVERY) PLAN FOR ULTIMATE CONTROL
https://www.bitchute.com/video/efmJeZrhGOXv/
===========================
TRYPANOSOMA CRUZI (PARASITE IN PFIZER VAX) #02
https://www.bitchute.com/video/MwnKCYBIzpt8/ [SHARE]
-------------------------
TRYPANOSOMA CRUZI (PARASITE IN PFIZER VAX) #01
[SHARE] https://www.bitchute.com/video/CpWejDE2FLAy/
================
Hudson, L. (1983). Trypanosoma cruzi: The immunological consequences of infection. Journal of Cellular Biochemistry, 21(4), 299–304. (pdf) https://sci-hub.se/10.1002/jcb.240210406
================
GRAPHENE-OXIDE & UNKNOWN MOVING ELEMENTS found in CHIROMAS (FLU) Injection VIAL (Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE? [OR WAS THIS THE DELTA DEATH ZAP?]
https://www.bitchute.com/video/uP43Kjin9zbH/
Dr. Campra Delivers Official Response to Would Be Dis-creditors of His Pfizer-Vial-Analysis-Validity
https://www.bitchute.com/video/4RU1lnxlUCLV/
VIALS Contain GRAPHENE-OXIDE, PARASITES, HEAVY METALS
https://www.bitchute.com/video/zJDOVoHPTyBB/
GRAPHENE, ALUMINIUM, LNP CAPSIDS, PARASITES in Main 'VACCINES' (Dr. Robert Young, Pt. 01)
https://www.bitchute.com/video/NSrybzEyRufB/
GRAPHENE, ALUMINIUM, LNP CAPSIDS, PARASITES in Main 'VACCINES' (Dr. Robert Young, Pt. 02)
https://www.bitchute.com/video/G2Illnb1qmbD/
[ANOTHER BRICK...] MAGNETIC MODERNA VAX (CONFIRMED BY JAPAN GOV'T)
https://www.bitchute.com/video/GlKpcqdvwZAK/
GRAPHENE 666 : The Untold Story (Russ Brown Reports)
https://www.bitchute.com/video/ejxBXze9S5uq/
GRAPHENE WORLD ORDER [SCAM-CRIME-DEMIC] LET IT FALL! (QUINTA COLUMNA)
https://www.bitchute.com/video/TLXNcGeHqUEg/
CORONA CODE / ELEMENTS of THE UPCOMING
https://www.bitchute.com/video/YtWHpdmiQZOA/
THE COVIDIAN CULT ('New Normalism' as a “global totalitarian ideological movement”)
https://www.bitchute.com/video/okUxVMYbRDY3/
COVIDS LITTLE FUNCKTION(S)
https://www.bitchute.com/video/m2PiyOFfUAdB/
ABRASIVE 'Porcupine' SWABS (Research On COVID Swab ELEMENTAL COMPOSITION)
https://www.bitchute.com/video/WxVYvvsC0SxR/
THE CLOT THICKENS ... .. .
https://www.bitchute.com/video/eVVkwM3tmCRY/
VAXXED BLOOD (MORE MICROSCOPED ANALYSIS, FRANCE) ROULEAUX ROULETTE
https://www.bitchute.com/video/LAtdGo6Hv2Bu/
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS (Post 'COVID-19 VAXXINE') N.B. "DELAYED-TYPE HYPERSENSITIVITY" https://www.bitchute.com/video/evYTMh6Fgpjc/
COVID WORLD COUP > PCR > GENE-VAXXINE > DEATH CULT (Yeadon / Fuellmich) UPDATE
https://www.bitchute.com/video/tkhtxXqhetba/
Covid19 PRE-PLANNING & GENOCIDE [Rothschild, Fauci, Remdesivir] (Russ Brown)
https://www.bitchute.com/video/1QleWEtFOXsK/
Does the Virus Exist? Has SARS-CoV-2 Been Isolated? (Prof. Michel Chossudovsk / Christine Massey)
https://www.bitchute.com/video/ttI8xvoJx19B/
CARBON SIM-U-LATION / INTERNET O "BODIES" & "MINDS" / COVID TRIGGER
https://www.bitchute.com/video/6eCeyyO84Oge/
NEUROLOGICAL COVID (GRAPHENE in the VAXXINE) Quinta Columna [21.08.20]
https://www.bitchute.com/video/1mDVkZhX4el8/
NEW GERMAN VAXXXED BLOOD / VAX SERUM (MICROSCOPE ANALYSIS) EXHIBITS & FINDINGS
(WOR REPORT & REVIEW) Humanity Draws The Line In The Sand!
https://www.bitchute.com/video/m0qljD8NghUm/
Jacques Attali THE GLOBALIST INTERNATIONALIST VOICE
https://www.bitchute.com/video/SCd1kfiMWmYa/
(INJECTED WITH A POISON) Australia Health/Military Officials
'Authorization To Administer Poison" https://www.bitchute.com/video/A3BJsWRYmVrt/
They Were Proud To Be Vaccinated! (Sadly, Now They Are All Dead... .. [.])
https://www.bitchute.com/video/vpQl5dEeIzl5/
THIS WAS A PUBLICK SERVICE ANNOUNCEMENT
https://www.bitchute.com/video/DbWPWRd2AbZa/
The MIND ((CONTROLLERS)) & 'the CULT' of 'RULING CLASS OBEDIENCE' (Mark Passio)
https://www.bitchute.com/video/hy4Kuctr8rQd/
And You Thought, You Thought, Your Thoughts...
https://www.bitchute.com/video/iGBEommCEp38/
Injected [With A Poison] "BLOOD" PROOF (Dr. Jane Ruby)
https://www.bitchute.com/video/gSEUkG0AB8J5/
COVID19 VAXXED (ARE) INFECTED with NANOPARTICLES (BLOOD SAMPLES)
https://www.bitchute.com/video/ZIsHimsKAi9m/
'BLOOD is a VERY SPECIAL FLUID...' [DON'T CONTAMINATE IT... EVER!] (Rudolf Steiner)
https://www.bitchute.com/video/1bXsZq3HfTja/
ETERNAL VIGILANCE (DEEP-SENSES)
https://www.bitchute.com/video/37arPFeYKx21/
NUREMBERG CODE & the VAXXINES!
https://www.bitchute.com/video/Yps2TCPvyisx/
"COVID CONOLOGY" (mRNA, Your DNA; The EXPERIMENTAL "INJECTION")
https://www.bitchute.com/video/xygvfno4Fkgc/
'the LUCIFERace' (Part 01) https://www.bitchute.com/video/HYlgXhgG6HYC/
'the LucifeRASE' (Pt. 02) https://www.bitchute.com/video/JxVc3zfJq8nM/
'the LucifeRASE' (Pt. 03) https://www.bitchute.com/video/lY2lkus2rma9/
GLOBALISTS' (DIGITAL SLAVERY) PLAN FOR ULTIMATE CONTROL
https://www.bitchute.com/video/efmJeZrhGOXv/
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