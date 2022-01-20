BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Οἱ Ἃγιοι Γέροντες προειδοποιοῦν ὃτι ἰσοῦται μὲ τὸ σφράγισμα!
Κωνσταντῖνος Μαδιᾶς
Κωνσταντῖνος Μαδιᾶς
25 followers
Follow
1
Share
Report
35 views • January 20, 2022

Προσοχὴ νὰ μὴ δεχθοῦμε τὸν προσωπικὸ ἀριθμό!

Πλέον κατάλαβα γιατὶ οἱ σύγχρονοι Ἃγιοί μας μᾶς ἔλεγαν ὃτι ἡ νέα ταυτότης ἰσοῦται μὲ τὸ σφράγισμα! Συνέδεσαν τὴν ταυτότητα μὲ τὸ κινητό! Ἡ διαφορὰ εἶναι ὃτι τὸ τελικὸ σφράγισμα θὰ μεταφερθῆ ἀπὸ τὸ κινητὸ στὸ δεξὶ χέρι ἤ τὸ μέτωπον, (μὲ ἀκτῖνες λέιζερ ὃπως ἀνέφερε ὁ Ἃγιος Παΐσιος) ἐξ οὖ ὁ δῆθεν ἔλεγχος τῆς θερμοκρασίας στὸ μέτωπον σαφῶς! Στὴν Κίνα ἔχουν καταργήση τόσον τὰ μετρητὰ ὃσον καὶ τὶς πιστωτικές. Συναλλάσσονται παντοῦ μέσω τοῦ κινητοῦ τους ἀποκλειστικῶς.

Τὸ χάραγμα πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχριστου θὰ ἔχει τὴ μορφὴ τῆς ψηφιακῆς ταυτότητος σὲ μορφὴ κάρτας ἤ ἀύλως στὸ κινητόν (covidpass). Μετὰ τὴν ἐμφάνισί αὐτοῦ θὰ μεταφερθῆ στὸ δεξὶ χέρι ἤ τὸ μέτωπον!

Στὴν Κίνα χρησιμοποιοῦν ἤδη τὸ δεξί χέρι καὶ τὸ μέτωπο γιὰ συναλλαγές, ὡς προδρομικὸ σφράγισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αὐτὸς ποὺ ἐπιβάλλει τὸ σφράγισμα ΔΕΝ εἶναι ὁ ἀντίχριστος ἀλλὰ ὁ ψευδοπροφήτης!
Τί ἐστι ψευδοπροφήτης;
α) ἡ κρατικὴ ἐξουσία καὶ β) ὁ Πάπας!
Δὲν ἔχομε ἀκόμη τὰ δέκα βασίλεια προφανῶς ὃμως προετοιμάζουν πλέον τὸ ἔδαφος ἐπειδὴ μασκοφορήσαμε.

Μελλοντικῶς θὰ μᾶς ἐμφανίσουν καὶ τοὺς ἐξωγήινους μέσω ὁλογραμμάτων καὶ δαιμόνων σαφῶς!

Πηγή:  https://www.youtube.com/watch?v=N2KdZ2AZchM 


Keywords
beastmarkid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump: U.S. and Iranian Officials Hold Three-Hour Meeting at UN Sidelines

Trump: U.S. and Iranian Officials Hold Three-Hour Meeting at UN Sidelines

Garrison Vance
U.S., Denmark, Greenland Sign &#8220;Forever&#8221; Arctic Security Deal

U.S., Denmark, Greenland Sign “Forever” Arctic Security Deal

Morgan S. Verity
The seed stockpile secret: Why preppers are banking on heirloom varieties for long-term survival

The seed stockpile secret: Why preppers are banking on heirloom varieties for long-term survival

HRS Editors
U.S. Prepares Sweeping Sanctions to Dismantle ICC, Report Says

U.S. Prepares Sweeping Sanctions to Dismantle ICC, Report Says

Douglas Harrington
From Ukraine&#8217;s drone war to Mexico&#8217;s drug war: How cartels are importing battlefield terror

From Ukraine’s drone war to Mexico’s drug war: How cartels are importing battlefield terror

Lance D Johnson
Nvidia CEO Jensen Huang Rejects AI Extinction Claims

Nvidia CEO Jensen Huang Rejects AI Extinction Claims

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy