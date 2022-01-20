ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Οἱ Ἃγιοι Γέροντες προειδοποιοῦν ὃτι ἰσοῦται μὲ τὸ σφράγισμα!

Προσοχὴ νὰ μὴ δεχθοῦμε τὸν προσωπικὸ ἀριθμό!



Πλέον κατάλαβα γιατὶ οἱ σύγχρονοι Ἃγιοί μας μᾶς ἔλεγαν ὃτι ἡ νέα ταυτότης ἰσοῦται μὲ τὸ σφράγισμα! Συνέδεσαν τὴν ταυτότητα μὲ τὸ κινητό! Ἡ διαφορὰ εἶναι ὃτι τὸ τελικὸ σφράγισμα θὰ μεταφερθῆ ἀπὸ τὸ κινητὸ στὸ δεξὶ χέρι ἤ τὸ μέτωπον, (μὲ ἀκτῖνες λέιζερ ὃπως ἀνέφερε ὁ Ἃγιος Παΐσιος) ἐξ οὖ ὁ δῆθεν ἔλεγχος τῆς θερμοκρασίας στὸ μέτωπον σαφῶς! Στὴν Κίνα ἔχουν καταργήση τόσον τὰ μετρητὰ ὃσον καὶ τὶς πιστωτικές. Συναλλάσσονται παντοῦ μέσω τοῦ κινητοῦ τους ἀποκλειστικῶς.



Τὸ χάραγμα πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχριστου θὰ ἔχει τὴ μορφὴ τῆς ψηφιακῆς ταυτότητος σὲ μορφὴ κάρτας ἤ ἀύλως στὸ κινητόν (covidpass). Μετὰ τὴν ἐμφάνισί αὐτοῦ θὰ μεταφερθῆ στὸ δεξὶ χέρι ἤ τὸ μέτωπον!

Στὴν Κίνα χρησιμοποιοῦν ἤδη τὸ δεξί χέρι καὶ τὸ μέτωπο γιὰ συναλλαγές, ὡς προδρομικὸ σφράγισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αὐτὸς ποὺ ἐπιβάλλει τὸ σφράγισμα ΔΕΝ εἶναι ὁ ἀντίχριστος ἀλλὰ ὁ ψευδοπροφήτης!

Τί ἐστι ψευδοπροφήτης;

α) ἡ κρατικὴ ἐξουσία καὶ β) ὁ Πάπας!

Δὲν ἔχομε ἀκόμη τὰ δέκα βασίλεια προφανῶς ὃμως προετοιμάζουν πλέον τὸ ἔδαφος ἐπειδὴ μασκοφορήσαμε.

Μελλοντικῶς θὰ μᾶς ἐμφανίσουν καὶ τοὺς ἐξωγήινους μέσω ὁλογραμμάτων καὶ δαιμόνων σαφῶς!

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=N2KdZ2AZchM



