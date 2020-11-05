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Actions en justice - Masques et atteintes a la santé individuelle - Me Brusa - Ema Krusi
luciole
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19 views • November 05, 2020
5 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=EataG-ffOoM
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw

Me Carlo Brusa a fondé en 2020 l’association Reaction19 afin de réunir les plaintes françaises sur la gestion de la crise sanitaire. Grâce à son mouvement juridique, vous pouvez bénéficier d’un support précieux pour les documents nécessaires et rejoindre les plaignants pour faire du poids: seul vous ne pourrez rien faire ! Unissez-vous.

Rejoignez au plus vite Reaction19, chaque membre compte ! 👉https://reaction19.fr Vous trouverez sur ce site beaucoup d’informations utiles ainsi que des formulaires à utiliser au plus vite.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Reaction19 pour être régulièrement informé en vidéo 👉https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ

Note d’information pour les parents des enfants âgés de 6 à 10 ans 👉https://reaction19.fr/actualites/note-dinformation/

Les thèmes évoqués dans cet entretien:

- Courrier au Premier Ministre du 03.11.2020

- Que conseillez-vous aux parents qui ne souhaitent pas obliger leurs enfants (6 ans et plus) à porter de masque à l’école ?

- Ce conseil est-il aussi valable pour les enfants plus âgés ? Si oui, jusqu’à quel âge ?

- Que risquent commerçants qui souhaitent ouvrir leurs commerces malgré l’interdiction ?

- Quelles sont les voies de recours pour les éventuelles amendes ?

- Que risquent les personnes qui sortent sans attestation (par exemple, pour se promener, amener les enfants à l’école ou pour aller faire leurs courses) ?

- Quelles sont les voies de recours pour contester une amende via Réaction 19 ?


✅ Retrouvez toutes les infos et vidéos sur https://emakrusi.com
Keywords
confinementintelligencedefensecovidmasquesdroitbon sensreaction19mise en danger deliberee
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