Mita gaat mensen uit hun huizen trekken!

Mita is weer in het huis waar ze onderdak krijgt na een dagje uit. Ze was weer in Rotterdam om cameraman de heer Jos van Stralen lastig te vallen en vond het een erg geslaagde dag. Triest wel eigenlijk. Doen alsof je blij bent terwijl de blik van frustratie en haat uit je ogen druipt. En als je zo gefrustreerd en finaal de weg kwijt bent ga je hele rare dingen zeggen. Dit spuugt ze eruit over Videre: “Op de cyberpesterijensite, die doet alsof ze extreemlinks zijn, daar zitten mensen tussen die een asielzoekerscentrum in de fik wilden steken.” Ook zegt Mita Overvliet nog even dat journalisten Chris Klomp en Hans de Vreij contact hebben met ‘anonieme profieltjes’ die zogenaamd neonazi’s zijn. Wonderlijke taal want was het niet Mita die gezellig naast Edwin Wagensveld van Pegida liep te paraderen? En is het ook niet zo dat Mita nogal wat extreemrechtse vrienden zoals Hernia Hannie Descendre van Voorpost en geel hesje Marko Kleijn heeft? En was het ook niet Mita die haar mondje vol had over de NOS?