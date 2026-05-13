Audycja PrisonPlanet.pl. UFO, okultyzm, masowa kultura i globalna wojna psychologiczna.

W tej audycji omawiamy zagadnienie UFO jako zjawiska okultystycznego, kulturowego oraz wykorzystywania go do prowadzenia operacji wojny psychologicznej. Pokazujemy historyczne dokumenty sprzed wieków opisujące przylatujące „kule” będące częścią rytów. Następnie pokazujemy rozwój współczesnych grup okultystycznych, które wzięły zjawiska demoniczne i zaczęły je promować jako postacie z innych planet czy latające talerze, zmieniając społeczne postrzeganie tych zjawisk. Ostatecznie pokazujemy dokumenty rządowe planujące wykorzystanie tych zjawisk religijnych do prowadzenia masowej wojny psychologicznej.