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SÍMBOLOS y ESQUEMAS NATURALES para entender la DD - RDD
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0 view • March 22, 2021
RED DEMOCRACIA DIRECTA - Red DD - RADD - RIDD
www.redargentinadd.blogspot.com
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden hacerlo mediante los siguientes enlaces:
INGRESO Consciente a RDD:
https://drive.google.com/file/d/1zLwF
...
BIENVENIDA a Ingresantes RDD:
https://drive.google.com/file/d/1wQhU
...
ESQUEMA SUGERIDO a Ingresantes a RDD:
https://docs.google.com/document/d/1l
...
FORMULARIO para Ingresantes RDD (Base de Datos a completar - gratuito) https://docs.google.com/forms/d/14VoN
...
Correos:
[email protected]
[email protected]
Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia
Instagram: reddd.arg
Brighteon: Red Democracia Directa
Para Imprimir:
CERTIFICADO Poblador Libre (frente)
https://drive.google.com/file/d/1FXZv
...
CERTIFICADO Poblador Libre (dorso)
https://drive.google.com/file/d/1pK3J
...
CREDENCIAL Poblador Libre (frente)
https://drive.google.com/file/d/1AOwl
...
CREDENCIAL Poblador Libre (dorso)
https://drive.google.com/file/d/18ew8
...
Archivos en PDF de la Red DD:
Credencial y Certificado de Poblador Libre del Mundo.
https://drive.google.com/file/d/1tbIZ
...
Vía de Transición de la Esclavitud a la Liberación
https://drive.google.com/file/d/14cxb
...
Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDD
https://drive.google.com/file/d/1-g1e
...
Concepto RADD:
https://drive.google.com/file/d/1a4XI
...
Concepto RIDD:
https://drive.google.com/file/d/115K9
...
Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:
https://drive.google.com/file/d/1v977
...
Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)
https://drive.google.com/file/d/1Lr73
...
Declaración de Autodefensa Humana:
https://drive.google.com/file/d/1JThK
...
Organización Asamblearia
https://drive.google.com/file/d/1nlmc
...
Autogobierno del Pueblo
https://drive.google.com/file/d/1lXPy
...
Modelo de Acta Constituyente
Acta Asamblearia Constitutiva
Videos sobre: Ley Natural – Normativa marítima - Ficción Legal - Fraude Global
https://www.youtube.com/watch?v=TtAJH...
https://www.youtube.com/watch?v=zigHD...
https://www.youtube.com/watch?v=6njdE...
https://www.youtube.com/watch?v=IjJAf...
https://www.youtube.com/watch?v=D_v5q...
https://youtu.be/T5zuwuCaASU
https://youtu.be/TtAJH0TOfJg
https://youtu.be/zigHDdIosM8
https://youtu.be/6njdE-YNmmg
https://youtu.be/IjJAf64jtBs
https://youtu.be/30IsKwn0xU0
https://youtu.be/uK59jyQCyP8
https://youtu.be/_uyIOzspQFI
www.redargentinadd.blogspot.com
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden hacerlo mediante los siguientes enlaces:
INGRESO Consciente a RDD:
https://drive.google.com/file/d/1zLwF
...
BIENVENIDA a Ingresantes RDD:
https://drive.google.com/file/d/1wQhU
...
ESQUEMA SUGERIDO a Ingresantes a RDD:
https://docs.google.com/document/d/1l
...
FORMULARIO para Ingresantes RDD (Base de Datos a completar - gratuito) https://docs.google.com/forms/d/14VoN
...
Correos:
[email protected]
[email protected]
Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia
Instagram: reddd.arg
Brighteon: Red Democracia Directa
Para Imprimir:
CERTIFICADO Poblador Libre (frente)
https://drive.google.com/file/d/1FXZv
...
CERTIFICADO Poblador Libre (dorso)
https://drive.google.com/file/d/1pK3J
...
CREDENCIAL Poblador Libre (frente)
https://drive.google.com/file/d/1AOwl
...
CREDENCIAL Poblador Libre (dorso)
https://drive.google.com/file/d/18ew8
...
Archivos en PDF de la Red DD:
Credencial y Certificado de Poblador Libre del Mundo.
https://drive.google.com/file/d/1tbIZ
...
Vía de Transición de la Esclavitud a la Liberación
https://drive.google.com/file/d/14cxb
...
Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDD
https://drive.google.com/file/d/1-g1e
...
Concepto RADD:
https://drive.google.com/file/d/1a4XI
...
Concepto RIDD:
https://drive.google.com/file/d/115K9
...
Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:
https://drive.google.com/file/d/1v977
...
Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)
https://drive.google.com/file/d/1Lr73
...
Declaración de Autodefensa Humana:
https://drive.google.com/file/d/1JThK
...
Organización Asamblearia
https://drive.google.com/file/d/1nlmc
...
Autogobierno del Pueblo
https://drive.google.com/file/d/1lXPy
...
Modelo de Acta Constituyente
Acta Asamblearia Constitutiva
Videos sobre: Ley Natural – Normativa marítima - Ficción Legal - Fraude Global
https://www.youtube.com/watch?v=TtAJH...
https://www.youtube.com/watch?v=zigHD...
https://www.youtube.com/watch?v=6njdE...
https://www.youtube.com/watch?v=IjJAf...
https://www.youtube.com/watch?v=D_v5q...
https://youtu.be/T5zuwuCaASU
https://youtu.be/TtAJH0TOfJg
https://youtu.be/zigHDdIosM8
https://youtu.be/6njdE-YNmmg
https://youtu.be/IjJAf64jtBs
https://youtu.be/30IsKwn0xU0
https://youtu.be/uK59jyQCyP8
https://youtu.be/_uyIOzspQFI
Keywords
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