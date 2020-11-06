© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EN VÉRITÉ (épisode 4) : Approches naturelles en danger / la lutte active contre les Fakemed - Thierry Casasnovas
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • November 06, 2020
5 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Zj7VezrxRPM&;pbjreload=101
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
NOUVEAU ! En cas de censure de Youtube, vous me retrouverez sur Odysee :
▶ https://odysee.com/@thierry-casasnovas-rgnr
Dépassons aujourd'hui ma propre histoire pour voir combien aujourd'hui les approches naturelles de santé sont attaquées médiatiquement et légalement. Au centre de ces attaques un collectif répondant au nom de "Collectif Fakemed" lutte activement contre ce qu'ils appellent les "pseudo-médecines" comme l'homéopathie, l'acupuncture, la naturopathie etc (voir leur FakeIndex). Si l'homéopathie ne vous est plus remboursée c'est parce qu'ils ont décidé que cette médecine n'était pas prouvée scientifiquement. J'appelle à la liberté de pouvoir choisir mon approche de santé, comme avoir recours à des approches naturelles de santé.
Article "Manifeste contre les pseudo-sciences en santé" cité dans cette vidéo :
▶https://www.lefigaro.fr/sciences/manifeste-contre-les-pseudosciences-en-sante-20201019
Article de l'appel des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives (homéopathie)
▶https://sante.lefigaro.fr/article/l-appel-de-124-professionnels-de-la-sante-contre-les-medecines-alternatives-/
CHAPITRAGE :
1:44 : Le Collectif FakeMed
3:21 : Appel des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives
4:49 : Article "Manifeste contre les pseudo-sciences"
6:01 : "Les pseudo sciences tuent des milliers de personnes"
6:50 : Environ 70 000 morts par an au USA par intoxication médicamenteuse
7:54 : Preuve de la culpabilité des faits incriminés ?
8:49 : "Les pseudo sciences trompent les patients et violent leurs droits"
9:54 : Bill & Melinda G.ates
10:37 : Roaccutane et remise sur le marché de médicaments controversés
12:10 : Manifeste publié par le Figaro
14:35 : "Les pseudo sciences ne peuvent pas guérir, c'est du mensonge"
16:06 : Le non positionnement vaut positionnement
17:04 : Le Pr Peronne accusé pour propos dangereux et complotistes
18:16 : Armes de communication offensive pour réduire à silence
18:35 : Les derniers cris du paradigme pasteurien ?
19:02 : Espérance de vie en santé ?
19:32 : Condamnation des professionnels de santé pour non confraternité
20:07 : Vers une dictature médicale ?
21:50 : Pourquoi suis-je attaqué, calomnié, caricaturé et harcelé ?
23:00 : Ne pas opposer les approches
23:34 : La violence de l'autre est à la hauteur de sa peur
23:55 : Le temps de la responsabilité
24:13 : Pourquoi la SECU rembourse uniquement l'allopathie ?
24:58 : Appel à la résistance et à la solidarité pour préserver nos droits et libertés
________________
J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons sur Patreon, vu que Tipeee a été fermé par les milices de la pensée !
▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398
Code réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook
▶ Code REGENERE10 // Rendez vous sur https://www.warmcook.com/14-kuvings
▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
________________
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rdlr_thierrycasasnovas/
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
NOUVEAU ! En cas de censure de Youtube, vous me retrouverez sur Odysee :
▶ https://odysee.com/@thierry-casasnovas-rgnr
Dépassons aujourd'hui ma propre histoire pour voir combien aujourd'hui les approches naturelles de santé sont attaquées médiatiquement et légalement. Au centre de ces attaques un collectif répondant au nom de "Collectif Fakemed" lutte activement contre ce qu'ils appellent les "pseudo-médecines" comme l'homéopathie, l'acupuncture, la naturopathie etc (voir leur FakeIndex). Si l'homéopathie ne vous est plus remboursée c'est parce qu'ils ont décidé que cette médecine n'était pas prouvée scientifiquement. J'appelle à la liberté de pouvoir choisir mon approche de santé, comme avoir recours à des approches naturelles de santé.
Article "Manifeste contre les pseudo-sciences en santé" cité dans cette vidéo :
▶https://www.lefigaro.fr/sciences/manifeste-contre-les-pseudosciences-en-sante-20201019
Article de l'appel des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives (homéopathie)
▶https://sante.lefigaro.fr/article/l-appel-de-124-professionnels-de-la-sante-contre-les-medecines-alternatives-/
CHAPITRAGE :
1:44 : Le Collectif FakeMed
3:21 : Appel des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives
4:49 : Article "Manifeste contre les pseudo-sciences"
6:01 : "Les pseudo sciences tuent des milliers de personnes"
6:50 : Environ 70 000 morts par an au USA par intoxication médicamenteuse
7:54 : Preuve de la culpabilité des faits incriminés ?
8:49 : "Les pseudo sciences trompent les patients et violent leurs droits"
9:54 : Bill & Melinda G.ates
10:37 : Roaccutane et remise sur le marché de médicaments controversés
12:10 : Manifeste publié par le Figaro
14:35 : "Les pseudo sciences ne peuvent pas guérir, c'est du mensonge"
16:06 : Le non positionnement vaut positionnement
17:04 : Le Pr Peronne accusé pour propos dangereux et complotistes
18:16 : Armes de communication offensive pour réduire à silence
18:35 : Les derniers cris du paradigme pasteurien ?
19:02 : Espérance de vie en santé ?
19:32 : Condamnation des professionnels de santé pour non confraternité
20:07 : Vers une dictature médicale ?
21:50 : Pourquoi suis-je attaqué, calomnié, caricaturé et harcelé ?
23:00 : Ne pas opposer les approches
23:34 : La violence de l'autre est à la hauteur de sa peur
23:55 : Le temps de la responsabilité
24:13 : Pourquoi la SECU rembourse uniquement l'allopathie ?
24:58 : Appel à la résistance et à la solidarité pour préserver nos droits et libertés
________________
J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons sur Patreon, vu que Tipeee a été fermé par les milices de la pensée !
▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398
Code réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook
▶ Code REGENERE10 // Rendez vous sur https://www.warmcook.com/14-kuvings
▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
________________
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rdlr_thierrycasasnovas/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.