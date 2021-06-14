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CDL92 - SIDA & COVID19 : mêmes mensonges - Jean-Jacques Crevecoeur
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163 views • June 14, 2021
lundi 14 juin 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL92:8
@Jean-Jacques-Crevecoeur : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Et : https://fulllifechannel.com/v/365?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/
Une courte conversation autour des parallèles que l'on peut faire entre les mensonges entourant l'épidémie de SIDA et celle de COVID19.
Autres références utiles à connaître :
— liens des différentes versions linguistiques de la vidéo de 5 minutes sur les morts du « vaccin COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
@Jean-Jacques-Crevecoeur : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Et : https://fulllifechannel.com/v/365?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/
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