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ÇOCUKLARDA MASKE Neden ÖLÜMCÜL Derecede TEHLİKELİ ? Çocuk Doktoru Eugen Janzen Açıklıyor
Corona Gerçeği
Corona Gerçeği
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7 views • October 27, 2020
09.10.2020

SATIR BAŞLARI...
• Yazın, kliniğime bir çok ebeveyn gelip "Çocuğumun zorunlu maske takmasından beri düzenli olarak BAŞ AĞRISI var, çocuğumun BAŞ DÖNMESİ var, çocuğum geçenlerde 1-2 kez BAYILDI, çocuğumun AŞIRI TERLEMESİ var, çocuğum KONSANTRASYON GÜÇLÜĞÜ çekiyor." türünden şikayetlerde bulundu. 
• 1 yaşındaki 10 kg lık bir bebek böyle bir maskeyle ölmeden önce belki 10 dakika kadar ağlayacaktır. Ve muhtemelen böyle bir maskeyle birkaç saat geçirdikten sonra ölecektir. 
• İşte fark burda... Ciğerlerin büyüklüğü ne kadar? ÖLÜ ALAN HACMİ'nin büyüklüğü ne kadar? Eğer ÖLÜ ALAN HACMİ ile ciğerlerin (hacim) oranı 1'e 10, 1'e 20 ise tıbbi olarak hiçbir problem olmaz. En azından büyük bir problem olmaz. Eğer 50'ye 50 (1'e 1) bir oran olursa büyük bir sorun olur. 
• Almanya'da çocukları ilgilendiren HER KONUDA "TÜV" BELGEMİZ VAR. Sanırım tuvalet kağıtları için bile TÜV kontrolümüz var. Popolarımız için yeterince yumuşak olmaları için... Maskelerde ise... herkesin kendi yapmasına izin var.  
• Böyle bir maskeyle hepimiz neden bayılmayız? Ve öğrenciler bayılmadan saatlerce nasıl dayanabilir? En azından çoğu... Çünkü vücudumuz buna karşı tepki gösterir. Ve böbreküstü bezimizden stres hormonu ADRENALİN üretilir. Günde saatlerce ders gören bir çocukta, aslında sadece özel durumlarda HIZLI ve KISA SÜRELİĞİNE SALGILANMASI GEREKEN stres hormonu olan ADRENALİN, 1 yıl boyunca fazladan üretilirse... 

KAYNAK:
Re-Upload, weil von YT gelöscht: Sind Masken für Kinder gefährlich? Kinderarzt Eugen Janzen
https://youtu.be/_BvKfTLpG6g
Keywords
virusmaskecocuk
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