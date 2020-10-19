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Дэвид Айк - Вирус, 5G, Билл Гейтс @LondonReal 06.04.20
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554 views • October 19, 2020
Это интервью Дэвида Айка было удалено с YouTube сразу после трансляции, но вызвало немалый резонанс, его видели уже десятки миллионов человек по всему миру. С тех пор, LondonReal собрали через краудфандинг почти 900 тыс.долл., чтобы 3 МАЯ 2020 года более миллиона человек одновременно смогли увидеть прямой эфир третьего интервью Дэвида Айка создателю LondonReal Брайану Роузу за этот год.
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Вирус, ПЦР-тест, вакцина, Билл Гейтс, ВОЗ, чипы, 5G, Илон Маск, изоляция, страх, молчаливое согласие с властью, электронный концлагерь.
Перевод: Святослав Макаров, Unseen Matters,
https://vk.com/unseenmatters
Брайан Роуз: Сергей Горин, АзъЕсмь,
https://vk.com/a3esm
Дэвид Айк: Игорь Фролов, Lord32x,
https://vk.com/lord32xmovies
Добро пожаловать в кроличью нору:
Вирус, ПЦР-тест, вакцина, Билл Гейтс, ВОЗ, чипы, 5G, Илон Маск, изоляция, страх, молчаливое согласие с властью, электронный концлагерь.
Перевод: Святослав Макаров, Unseen Matters,
https://vk.com/unseenmatters
Брайан Роуз: Сергей Горин, АзъЕсмь,
https://vk.com/a3esm
Дэвид Айк: Игорь Фролов, Lord32x,
https://vk.com/lord32xmovies
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