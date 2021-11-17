Oppergek Groenendijk: "u wordt gevaccivermoord!"

Oppergek Groenendijk weet het zeker, de gevaccineerde mensen gaat hartstikke dood en zeker als ze die booster ook nog eens nemen, dan neemt al je weerstand die je nog over had af en ben je niet meer of minder dan een HIV-patient.

Ja mensen, hij zegt het allemaal echt, het is volgens oppergek Erik Groenendijk massamoord via een vaccinatiespuit, gevaccivermoord! Testen is chippen en dan kan je met 5G uitgeschakeld worden.

Gevaccineerde mensen zijn compleet gebrainwashed, we gaan dood neervallen, het is een fatale verkeerde keuze om te gaan vaccineren, we zitten midden in de 3e Wereldoorlog!

Maar de wappies zijn geuzen en ze zullen voor zolang het duurt goed voor de gevaccineerde mensen zorgen, die zullen dan gaan begrijpen dat de top moet worden berecht en moet worden opgesloten!