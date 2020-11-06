5G Δικτυο σκοτωνει - 5g diktio 5g δυκτιο ελλαδα κορονοιος θανατοι

To βιντεο λογοκριθηκε στο Youtube τον περασμενο απριλιο

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