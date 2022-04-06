Αμφισβητείται με σοβαρές ενδείξεις και επιχειρήματα το κυρίαρχο αφήγημα της Δύσης για σφαγή αμάχων στην Μπούτσα 💥 Τέρας ο ακραίος Ουκρανικός εθνικισμός...

Ο Θ.Αυγερινός αναδεικνύει την άλλη άποψη του πολέμου και εξηγεί γιατί η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει

Ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Ρωσία σε μία σχεδόν ωριαία συνέντευξη στο Militaire.gr στην οποία αναδεικνύει την «άλλη άποψη» για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Γίνεται γενοκτονία στην Ουκρανία όπως καταγγέλει ο Ζελένσκι και η Δύση; Ο Θ.Αυγερινός μιλά για τα «σκοτεινά σημεία» των καταγγελιών.

Εξηγεί γιατί η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει πίσω στον πόλεμο με τη Δύση. Λέει ότι ο Πούτιν δεν δίνει πλέον καμία σημασία σε ότι λένε οι ηγέτες της Δύσης και είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιο του.

Μιλά για τη στάση της Ελλάδας επισημαίνοντας ότι το μόνο που φαίνεται ότι θα καταφέρει είναι να μετατρέψει την Τουρκία σε μία «μίνι υπερδύναμη» στην περιοχή.