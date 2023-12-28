Дневник последнего человека на Земле | Короткометражный фильм

💬 «Вышел из бункера. Больше нет смысла там сидеть. Небо стало оранжевым. Огромные всполохи на горизонте. Ощущение, что Солнце встаёт откуда-то с запада. Голова разрывается от ужасной боли…»
О чём будет думать и сожалеть последний человек на Земле в те самые мгновения, когда наш мир будет рушиться?
📽️ На Международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» состоялась премьера фильма, где описываются события, которые станут реальностью уже в ближайшие десятилетия в случае нашего бездействия. Возможно, кто-то скажет, что представлять такое будущее страшно. Но люди должны понимать, что сейчас стоит на кону.
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🌍 Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» с синхронным переводом на 150 языков: https://creativesociety.com/ru/global...
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➡️ Глобальный кризис. США | Международная онлайн-конференция, 24 сентября 2022 г.:
• Глобальный кризис. США | Международна...
➡️ Передача «Климатический цербер»:
• Климатический цербер
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