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Adrenochome (Blut von verängstigten Kindern)
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„Die Adrenochrom-Verbindung (C9H9NO3) wird durch Oxidation von Adrenalin aus dem Blut menschlicher Kinder hergestellt. ADRENOCHROME ist das reinste Produkt auf dem Markt und wird unter streng regulierten Bedingungen von unserer internationalen Lieferkette für Kinderspender geerntet.“
Diese Veröffentlichung dient lediglich dem Zweck, den Zuschauer zu sensibilisieren, was tatsächlich auf der Welt passiert, und welche Hintergründe auch mit Präsident Trump's umstrittenen Mauerbau zu tun haben. Es geht um das größte Geschäft unseres Planeten: Menschenhandel (der besonderen Art). Es sieht so aus, dass an diesen perversen "Verschwörungen" einiges wahr ist, betrachte man nur die gerade aktuelle Festnahme des Wunderheilers João Teixeira de Faria („Johannes von Gott“), der Sexsklavinnen gehalten und Babyfarmen für 10 Mio.$ per anno betrieben haben soll. „Diese Mädchen wurden zehn Jahre, nachdem sie ein Kind geboren hatten, ermordet. Wir haben eine Reihe von Zeugenaussagen.“ Man beachte sein Kundenprofil!
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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