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Нужна ли обществу свобода выбора: вакцинироваться или нет? Борис Гринблат
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47 views • October 24, 2020
«Медицинских работников, которые пропагандируют отказ от обязательной вакцинации граждан, будут привлекать к ответственности» – об этом заявили представители Минздрава РФ, отвечая на вопросы журналистов. Проект «Концептуал» и проект «МедАльтернатива.инфо» представляют видеоинтервью Бориса Гринблата, в котором он выразил свою точку зрения на это сообщение и в целом на идею принудительной вакцинации. Борис Гринблат – врач-натуропат, специалист по альтернативной онкологии, основатель проекта «МедАльтернатива.инфо» о натуральной концепции лечения болезней https://medalternativa.info
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(упоминаемые автором сведения можно найти по приведенным ссылкам):
• Правда и мифы о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат:
https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
• Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs. Многосерийный документальный фильм:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
• Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей? (видео):
https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/
• Фильм “Высшее благо”. А Вы уверены в безопасности вакцин?:
https://medalternativa.info/video/vysshee-blago-vaktsini/
• Опровержение 10 мифов прививок:
https://medalternativa.info/entry/oproverzhenie-mifov-privivok/
• 157 научных работ по связи вакцин и аутизма:
https://medalternativa.info/doc/svyaz-vaktsin-i-autizma/
• 636 научных исследований о связи вакцин с осложнениями (англ.):
http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/vaccination-all
• 400 важных научных статей для родителей и исследователей. Обзор критических исследований по вакцинам Нила Миллера (книга на английском):
https://www.amazon.com/Millers-Review-Critical-Vaccine-Studies/dp/188121740X
• Разбираемся с прививками. Большой цикл статей по разным аспектам прививок:
https://medalternativa.info/entry/o-privivkah/
• Всё о прививках. Исчерпывающая информация по всем вопросам, связанным с прививками:
https://1796web.com/privivki.htm
• Разбираемся с прививками. Часть 2. Антипрививочники:
https://medalternativa.info/entry/antiprivivochniki/
• Прививки: существует ли коллективный иммунитет?:
https://medalternativa.info/entry/kollektivnyj-immunitet/
• Теория коллективного иммунитета не имеет ничего общего с вакцинацией:
https://medalternativa.info/entry/kollektivniy-immunitet/
• Мифы о коллективном иммунитете
https://medalternativa.info/entry/kollektiv-immunitet/
• Массовая вакцинация – это в лучшем случае плохая наука, а в худшем – она истребит весь природный иммунитет:
https://medalternativa.info/entry/mass-vaktsinatsiya/
• Фильм “Скрытая эпидемия. Замалчиваемая история вакцинации”:
https://medalternativa.info/our/films/skrytaya-epidemiya/
• Состав вакцин: смотри и делай выводы! (видео):
https://medalternativa.info/video/sostav-vaktsin/
• Гарвардские исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности:
https://medalternativa.info/entry/neprivitye-ne-opasno/
• Как относились к кори 50 лет назад, до начала активной пропаганды вакцинации (видео):
https://medalternativa.info/video/kak-otnosilis-k-kori/
• Какую пользу может принести естественно развивающееся заболевание кори?:
https://medalternativa.info/entry/polza-kori/
• Дети после прививок болеют в 5 раз чаще:
https://medalternativa.info/entry/deti-ot-privivok-boleyut-chashhe/
• Почему я не делаю прививки своим малышам. Мнение врача-педиатра:
https://medalternativa.info/entry/pochemu-ya-ne-delayu-privivki/
• Что защитит ребёнка. Врач о том, почему он своим детям не делает прививки:
https://medalternativa.info/entry/chto-zashhitit-rebyonka/
• За что убивают врачей-натуропатов?:
https://medalternativa.info/entry/za-chto-ubivayut-vrachej-naturopatov/
• Новая методология контроля качества вакцин: загрязнение микро- и наночастицами:
https://1796web.com/vaccines/opinions/nanocontamination.htm
• Фото-свидетельства того, что борьба против вакцинации длится более 100 лет:
https://medalternativa.info/entry/protiv-vaktsinatsii-100-let/
• А также много других материалов на эту тему по метке:
«Вакцинация»: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
• Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”:
https://medalternativa.info/our/books/online-0/
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(упоминаемые автором сведения можно найти по приведенным ссылкам):
• Правда и мифы о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат:
https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
• Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs. Многосерийный документальный фильм:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
• Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей? (видео):
https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/
• Фильм “Высшее благо”. А Вы уверены в безопасности вакцин?:
https://medalternativa.info/video/vysshee-blago-vaktsini/
• Опровержение 10 мифов прививок:
https://medalternativa.info/entry/oproverzhenie-mifov-privivok/
• 157 научных работ по связи вакцин и аутизма:
https://medalternativa.info/doc/svyaz-vaktsin-i-autizma/
• 636 научных исследований о связи вакцин с осложнениями (англ.):
http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/vaccination-all
• 400 важных научных статей для родителей и исследователей. Обзор критических исследований по вакцинам Нила Миллера (книга на английском):
https://www.amazon.com/Millers-Review-Critical-Vaccine-Studies/dp/188121740X
• Разбираемся с прививками. Большой цикл статей по разным аспектам прививок:
https://medalternativa.info/entry/o-privivkah/
• Всё о прививках. Исчерпывающая информация по всем вопросам, связанным с прививками:
https://1796web.com/privivki.htm
• Разбираемся с прививками. Часть 2. Антипрививочники:
https://medalternativa.info/entry/antiprivivochniki/
• Прививки: существует ли коллективный иммунитет?:
https://medalternativa.info/entry/kollektivnyj-immunitet/
• Теория коллективного иммунитета не имеет ничего общего с вакцинацией:
https://medalternativa.info/entry/kollektivniy-immunitet/
• Мифы о коллективном иммунитете
https://medalternativa.info/entry/kollektiv-immunitet/
• Массовая вакцинация – это в лучшем случае плохая наука, а в худшем – она истребит весь природный иммунитет:
https://medalternativa.info/entry/mass-vaktsinatsiya/
• Фильм “Скрытая эпидемия. Замалчиваемая история вакцинации”:
https://medalternativa.info/our/films/skrytaya-epidemiya/
• Состав вакцин: смотри и делай выводы! (видео):
https://medalternativa.info/video/sostav-vaktsin/
• Гарвардские исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности:
https://medalternativa.info/entry/neprivitye-ne-opasno/
• Как относились к кори 50 лет назад, до начала активной пропаганды вакцинации (видео):
https://medalternativa.info/video/kak-otnosilis-k-kori/
• Какую пользу может принести естественно развивающееся заболевание кори?:
https://medalternativa.info/entry/polza-kori/
• Дети после прививок болеют в 5 раз чаще:
https://medalternativa.info/entry/deti-ot-privivok-boleyut-chashhe/
• Почему я не делаю прививки своим малышам. Мнение врача-педиатра:
https://medalternativa.info/entry/pochemu-ya-ne-delayu-privivki/
• Что защитит ребёнка. Врач о том, почему он своим детям не делает прививки:
https://medalternativa.info/entry/chto-zashhitit-rebyonka/
• За что убивают врачей-натуропатов?:
https://medalternativa.info/entry/za-chto-ubivayut-vrachej-naturopatov/
• Новая методология контроля качества вакцин: загрязнение микро- и наночастицами:
https://1796web.com/vaccines/opinions/nanocontamination.htm
• Фото-свидетельства того, что борьба против вакцинации длится более 100 лет:
https://medalternativa.info/entry/protiv-vaktsinatsii-100-let/
• А также много других материалов на эту тему по метке:
«Вакцинация»: https://medalternativa.info/tag/vaccines/
• Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”:
https://medalternativa.info/our/books/online-0/
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