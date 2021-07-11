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Een kijkje in het vertroebelde brein van asogekkie Marijke de Jongaal
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342 views • July 11, 2021
undefinedToeters, bellen, alles werd uit de kast gehaald want wietoliedealer Chris Folgers en wimpertroela Mita Overvliet zouden live komen met werkelijk spectaculaire onthullingen!
Nu weten wij toevallig dat wappie Chrisje alles doet voor aandacht, net als gekkie Mita.
Dus nu kunnen we wel weer die tragisch lange en saaie livedinges neergooien maar mensen, het is de moeite niet waard.
Beter je best doen Chrisje! Dan mag je misschien weer meedoen.
Een livedinges van niks dus, maar wat zagen we nog meer? Asogekkie en prutsonderzoeker Marijke de Jong, zitten aan de kant van het water met links van haar zo'n prachtig blikje Heineken.
In deze (lange!) livedinges gunt gekkie Marijke de Jong ons een kijkje in haar meer dan vertroebelde brein. En dat is niet fraai mensen, maar wel heel amusant.
Voor de liefhebbers dus, vroeger zaten dit soort lui in een instelling, nu lopen ze rond in het wild. En wij mogen daar getuige van zijn.
Het leven is mooi!
Nu weten wij toevallig dat wappie Chrisje alles doet voor aandacht, net als gekkie Mita.
Dus nu kunnen we wel weer die tragisch lange en saaie livedinges neergooien maar mensen, het is de moeite niet waard.
Beter je best doen Chrisje! Dan mag je misschien weer meedoen.
Een livedinges van niks dus, maar wat zagen we nog meer? Asogekkie en prutsonderzoeker Marijke de Jong, zitten aan de kant van het water met links van haar zo'n prachtig blikje Heineken.
In deze (lange!) livedinges gunt gekkie Marijke de Jong ons een kijkje in haar meer dan vertroebelde brein. En dat is niet fraai mensen, maar wel heel amusant.
Voor de liefhebbers dus, vroeger zaten dit soort lui in een instelling, nu lopen ze rond in het wild. En wij mogen daar getuige van zijn.
Het leven is mooi!
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