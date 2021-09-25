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Le gouvernement ne connait ni bien ni mal, ni vrai ni faux. Il ne connait que la force.
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22 views • September 25, 2021
Un professeur de droit à Paris XII :
« La France et beaucoup de pays européens, est en train de changer de société, sans même s'en rendre compte, pour aller sur le chemin du contrôle social permanent et d'autant plus grave que l'État est aux mains d'un certain nombre de groupes de pressions, qui n'ont que l'argent pour seule valeur et qui sont indifférents au bien et au mal, au vrai et au faux. Donc c'est la pire dictature que l'on puisse imaginer.
Les soignants doivent tenir bon et faire valoir tous les moyens de droit possibles et être les plus nombreux possibles à résister, parce que la seule chose que respecte le pouvoir c'est la force. Ils ne respectent ni le bien ni le mal, ni le vrai ni le faux, ils respectent exclusivement la force. Donc tout est rapport de force pour eux. Inutile de faire appel à leurs sentiments, ils n'existent pas. »
« La France et beaucoup de pays européens, est en train de changer de société, sans même s'en rendre compte, pour aller sur le chemin du contrôle social permanent et d'autant plus grave que l'État est aux mains d'un certain nombre de groupes de pressions, qui n'ont que l'argent pour seule valeur et qui sont indifférents au bien et au mal, au vrai et au faux. Donc c'est la pire dictature que l'on puisse imaginer.
Les soignants doivent tenir bon et faire valoir tous les moyens de droit possibles et être les plus nombreux possibles à résister, parce que la seule chose que respecte le pouvoir c'est la force. Ils ne respectent ni le bien ni le mal, ni le vrai ni le faux, ils respectent exclusivement la force. Donc tout est rapport de force pour eux. Inutile de faire appel à leurs sentiments, ils n'existent pas. »
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