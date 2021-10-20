1 partie du livre de Jérémie en audio / image

Le nom de Jérémie vient de l'hébreu יִרְמְיָהוּ (Yirməyāhū) qui signifie Dieu élèvera, rehaussera.Jérémie (vie siècle av. J.‑C.), fut l'un des prophètes majeurs de la Bible hébraïque ou Ancien Testament.Jérémie faisait partie des «sacrificateurs qui étaient à Anathoth, dans le pays de Benjamin». Bien que connu comme prophète, il était donc de race sacerdotale, sans en avoir, que nous le sachions, jamais exercé la charge. Son village, Anathoth, situé à environ cinq kilomètres au nord-est de Jérusalem, avait été donné aux sacrificateurs descendants d'Aaron, de la famille de Kéhatites (Josué 21:18 ; 1 Chron. 6:60). Abiathar, le sacrificateur, était d'Anathoth (1 Rois 2:26). Du temps de Zorobabel, le village fut repeuplé par 128 de ses habitants, remontés de la captivité en vertu de l'édit de Cyrus, roi de Perse. Son lieu natal faisant partie du territoire de la tribu de Benjamin, Jérémie, quoique Lévite, était considéré comme un Benjaminite.Il était fils de Hilkija. Son père était-il le grand sacrificateur dont il est souvent parlé durant le règne de Josias, ou un autre Hilkija ? Nous ne le savons pas exactement. Rappelons toutefois certains points au sujet d'Hilkija le grand sacrificateur. 1 Chroniques 6:13 le cite expressément dans la lignée des descendants d'Aaron. Son fils Guémaria est souvent mentionné par Jérémie (entre autres en 29:3). Esdras, le scribe, était un de ses descendants (7:1).Hilkija est surtout connu pour avoir, avec Shaphan le scribe, retrouvé le livre de la Loi dans le temple en réparation. La dix-huitième année du roi Josias, cinq ans après que Jérémie eut commencé à prophétiser, Hilkija et Shaphan avaient récolté l'argent des coffres où on le recueillait de la main du peuple, afin de payer l'ouvrage du temple. À cette occasion, le sacrificateur trouve le livre de la loi dans la maison de l'Éternel (2 Rois 22:3-8). Josias, très impressionné par sa lecture, envoie Hilkija, Shaphan et d'autres, vers la prophétesse Hulda pour recueillir de sa bouche la parole de l'Éternel à ce sujet. Hulda ne peut que confirmer les châtiments annoncés dans le livre à l'égard du peuple qui abandonnait l'Éternel ; pourtant l'humiliation du roi a pour conséquence la suspension du jugement, de son vivant.Josias prend très à cœur toutes les instructions de l'Écriture, en particulier celles du Deutéronome. Il fait lire au peuple «toutes les paroles du livre de l'alliance» (2 Rois 23:1-31). Puis il ordonne d'enlever du temple, et de brûler, tous les objets d'idolâtrie qui avaient été amassés (v. 4). Il supprime les hauts lieux des villes de Juda et des environs de Jérusalem. Il fait emporter l'ashère hors de la maison de l'Éternel, et la fait brûler dans la vallée du Cédron. Il abolit la prostitution sacrée et les maisons qui y servaient dans le temple de l'Éternel ; progressivement, il purifie tout le pays. Il accomplit même la prophétie de l'homme de Dieu de Béthel, qui avait annoncé du temps du roi Jéroboam (1 Rois 13) que les ossements des sacrificateurs des hauts lieux seraient brûlés sur cet autel.Une fois le pays purifié, Josias, revenu à Jérusalem, commande de célébrer la Pâque à l'Éternel. Le culte de Dieu est rétabli ; les évocateurs d'esprits, et tout ce qui restait de l'idolâtrie, sont détruits, «afin d'effectuer les paroles de la loi écrites dans le livre que Hilkija, le sacrificateur, avait trouvé dans la maison de l'Éternel».Revenons à Jérémie. Si son père était vraiment le grand sacrificateur, celui-ci craignait l'Éternel et sa Parole. Par contre les frères de Jérémie n'ont pas accepté sa prophétie, au contraire : «Tes frères et la maison de ton père ont agi perfidement envers toi ; eux aussi ont crié après toi à plein gosier» (Jér. 12:6). Notre prophète, selon l'injonction de l'Éternel, ne s'est jamais marié : «Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras point de fils ni de fille en ce lieu-ci» (Jér. 16:2).Honni de ses frères, sans épouse ni enfants, Jérémie fut un homme solitaire, qui ressentit le poids de cette solitude, même si, parfois, quelques amis se déclarèrent en sa faveur. Ne retrouve-t-on pas chez lui des traits de Celui qui viendrait plus tard, «Homme humble et solitaire», qui, malgré toute la grâce qu'il déploierait, serait rejeté de son peuple ?