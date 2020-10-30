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"On est devenus fous et il vaut mieux faire des mesures ciblées" - Dr Louis Fouché
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3 views • October 30, 2020
29 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=tb2VGyKaAaA
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur à Marseille, nous explique pourquoi au nom du collectif Reinfo Covid il est contre le reconfinement généralisé. Pour lui les dommages collatéraux d'ordre sanitaire, social, économique systémique sont bien trop importants : « Laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le zythromax et le zinc (...), arrêtez de vendre le Remdesivir et éclairez les conflits d'intérêt dans cette histoire (...) masquez les personnes à risques avec des FFP2. Ca sert à rien de leur faire croire que le masque de papier va les sauver, c'est juste pas vrai. (... Laissez les autres travailler et puis donnez des sous à l'hôpital ».
Source : Extrait de l'émission de Morandini Live du 28 Octobre 2020 sur CNews à voir intégralement ici : https://youtu.be/XM650gsG758
Vidéo accessible sur Facebook aussi : https://www.facebook.com/watch/?v=291720831871701
👉 Voir le site du collectif Reinfo Covid : https://colibris-wiki.org/collectifCovid
👉 Lire tous nos articles et analyses sur www.nexus.fr
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur à Marseille, nous explique pourquoi au nom du collectif Reinfo Covid il est contre le reconfinement généralisé. Pour lui les dommages collatéraux d'ordre sanitaire, social, économique systémique sont bien trop importants : « Laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le zythromax et le zinc (...), arrêtez de vendre le Remdesivir et éclairez les conflits d'intérêt dans cette histoire (...) masquez les personnes à risques avec des FFP2. Ca sert à rien de leur faire croire que le masque de papier va les sauver, c'est juste pas vrai. (... Laissez les autres travailler et puis donnez des sous à l'hôpital ».
Source : Extrait de l'émission de Morandini Live du 28 Octobre 2020 sur CNews à voir intégralement ici : https://youtu.be/XM650gsG758
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