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401π.Χ || Το έπος των Μυρίων
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20 views • November 20, 2019
10.000 Έλληνες μισθοφόροι εντάσσονται στον στρατό του Κύρου και εκστρατεύουν ενάντια στον Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη.
Ένας νεαρός πολεμιστής, κρατάει ημερολόγιο και καταγράφει όλα τα γεγονότα.
2.500 χρόνια μετά-
Ένας μεσήλικας εικονογράφος, μας αποδίδει την ιστορία κάνοντας ταυτόχρονα χολιγουντιανό κάστινγκ.
●Simple Facebook● https://www.facebook.com/simpleman.gr/
●Οι μελωδίες είναι του κ.Μιχάλη Καραβασίλη ("Απολλώνιου") ο οποίος ασχολείται με την έρευνα της θεραπευτικής Μουσικής των αρχαίων Ελληνικών Ασκληπιείων και τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν.
●http://ancienthellenicmusic.com●
●https://apollonios.net●
●https://www.facebook.com/ApolloniosAncientHellenicMusic●
●Μουσική τίτλων● Beyond the Rush Sans Solo-TeknoAXE's Royalty Free Music
Ένας νεαρός πολεμιστής, κρατάει ημερολόγιο και καταγράφει όλα τα γεγονότα.
2.500 χρόνια μετά-
Ένας μεσήλικας εικονογράφος, μας αποδίδει την ιστορία κάνοντας ταυτόχρονα χολιγουντιανό κάστινγκ.
●Simple Facebook● https://www.facebook.com/simpleman.gr/
●Οι μελωδίες είναι του κ.Μιχάλη Καραβασίλη ("Απολλώνιου") ο οποίος ασχολείται με την έρευνα της θεραπευτικής Μουσικής των αρχαίων Ελληνικών Ασκληπιείων και τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν.
●http://ancienthellenicmusic.com●
●https://apollonios.net●
●https://www.facebook.com/ApolloniosAncientHellenicMusic●
●Μουσική τίτλων● Beyond the Rush Sans Solo-TeknoAXE's Royalty Free Music
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