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¿Estamos siendo engañados con un viejo truco? 11 Troyanos que amenazan a nuestra sociedad
LaResistencia
LaResistencia
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12 views • April 10, 2020
Algunos siglos atrás, un hermoso caballo gigante de madera aparecía en las puertas de la ciudad de Troya.
La ingenuidad de sus ciudadanos terminaría siendo la destrucción de la ciudad.

¿Sabes reconocer a un caballo de Troya cuando aparece en tu puerta?

En este episodio les cuento los 11 Troyanos que considero están siendo utilizados en nuestra contra para despistarnos; para hacernos creer que algo es bueno cuando en realidad no lo es.


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PODCAST:

Mirar pantallas es malo para tu cerebro, si quieres escuchar el contenido de este video en formato audio, mientras caminas por la calle, manejas o cocinas... lo puedes hacer a través del PODCAST:

itunes: https://itunes.apple.com/uy/podcast/gaucho-zen-podcast/id1183380955?l=es&mt=2

Sticher: https://www.stitcher.com/podcast/gaucho-zen/the-gaucho-zen-show

ivoox: https://www.ivoox.com/escuchar-audios-gaucho-zen_al_9871578_1.html

soundcloud: https://soundcloud.com/federico-sanz-309753481/tracks
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Si te interesó este video, quizás también te interesen etos otros:

Los 3 problemas del sistema financiero que lo harán colapsar: https://www.youtube.com/watch?v=biTgxHpp1TE

9 formas de sobrevivir al plan de reducción de población mundial
https://www.youtube.com/watch?v=JMF369o_BPU&t=544s

3 tips para dejar de usar celular
https://www.youtube.com/watch?v=5F0LjuhuxH8

¿Estamos siendo vigilados? https://www.youtube.com/watch?v=WCyjY70O6V4

Peligros del Wifi: https://www.youtube.com/watch?v=AYFDft4qC9U

15 temas que los periodistas tienen prohibido hablar en la prensa: https://www.youtube.com/watch?v=T9mRsahdg-U&t=25s

16 sistemas que están colapsando de los que ya no podemos depender: https://www.youtube.com/watch?v=B7h1QwGb4p4

14 estrategias del Nuevo Orden Mundial para reducir la población humana en el planeta: https://www.youtube.com/watch?v=2eEJLGuygmo

La verdad sobre los teléfonos celulares: https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY&t=2263s


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