Η ΛΑ.ΚΙ.Π.Θεσσαλονίκης στο μνημόσυνο σφαγιασθέντων από τους κομμουνιστοσυμμορίτες στην Δάφνη Σερρών

Η Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Θεσσαλονίκης μαζί με τον επικεφαλή της δημοτικής παράταξης "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ" Γιάννη Κουριαννίδη, παρεβρέθηκε στο ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων συμμοριτοπολέμου που πραγματοποιήθηκε στην Δάφνη Σερρών για τους σφαγιασθέντες από τους κομμουνιστοσυμμορίτες στην ευρύτερη περιοχή των Κερδυλίων όρων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις οικογένειες θυμάτων συμμοριτοπολέμου 1943 - 1945 Δάφνης - Μαϊμού Ντερέ.

