ГМО_ что пожнём

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Активное распространение ГМО в США связано с тем, что крупные биотехнологические компании, обладающие огромными денежными ресурсами, внедрили в правительственные структуры своих людей. Так считает политический директор Ассоциации потребителей органической продукции Алексис Бейден-Мейер. По её мнению, употребление генно-модифицированных продуктов чревато непредсказуемыми последствиями. А корпорации, применяющие эту технологию, под видом борьбы с голодом обеспечивают себе максимальные прибыли, насаждая в мировом сельском хозяйстве определённую бизнес-модель.