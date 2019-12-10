Så kapas den fria tanken - Lasse Wilhelmson (Del 1 av 2)

Förfallet av Sverige har de senaste åren gått i expressfart. Alla kan se det varje dag när de går utanför sin ytterdörr men likväl fortsätter makthavarna att hävda att allt är som det ska och bara vi höjer dosen av den medicin som lett oss till den punkt vi är idag, så kommer allt att ordna sig till slut. De som vill belysa problemen och dess bakomliggande faktorer stämplas med epitet och förtalas då makthavarna vet att de inte har en chans i en saklig och ärlig debatt.



Lasse Wilhelmson kommer under föredraget att ge en historisk återblick och belysa olika faktorer som i dag begränsar vårt tänkande. Hur kan dessa minimeras, vilka lösningar finns? Hur kan vi ändra inriktningen av våra liv för att överleva och rädda Sverige?





Föredraget arrangerades av Föreningen Cui Bono den 15 april 2018.