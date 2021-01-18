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Deutsche Verfassungsgeschichte - kurz & knapp
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Der gültigen deutschen Verfassung vom 16. April 1871 liegt eine bewegte 65 Jahre währende Geschichte zu Grunde.
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Wir schildern hier diese Geschichte so kurz wie möglich aber gleichzeitig so ausführlich wie nötig: Beginnend mit der Zerschlagung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen über den Befreiungskrieg und dem anschließenden Wiener Kongress und den dort gegründeten Deutschen Bund, durch die Wirren des Revolutionsjahres 1848 mit dem Entwurf der Paulskirchenverfassung, bei der bereits Otto von Bismarck in Erscheinung tritt, hin zum deutsch-österreichischen Krieg, der 1866 den Deutschen Bund beendet und mit den darauf basierenden Augustverträgen den Grundstein für die Gründung des Norddeutschen Bundes legt, der mit dem Beitritt der vier süddeutschen Staaten 1870 / 71 in der Reichsverfassung und in der Proklamation des Präsidenten des Bundes als deutschen Kaiser mündet und endlich die selbstbestimmte nationale Einheit herstellt, die so lange herbeigesehnt wurde: Das einige Reich der Deutschen.
Die Deutschen kommen zu sich. Komm einfach mit!
Quelle: https://www.ewigerbund.org
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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