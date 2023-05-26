Когда великая жатва великого множества? Йом Кипур 2023 г. Лиланд Джонс

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Сайт Лиланда Джонса с бесплатными материалами https://leelandjones.com/
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Это перевод видео Лиланда Джонса от 27 декабря 2020 г.
Leeland
Jones When
is the Great Harvest of the Great
Multitude?
https://www.youtube.com/watch?v=ASsaeGg0wwU (копия: https://vimeo.com/668998097)
Документ с переводом к этому видео:
pdf https://cloud.mail.ru/public/ZZT2/dQdn4PhpW
doc https://cloud.mail.ru/public/rea2/RhDejefq6
odt https://cloud.mail.ru/public/qAqf/xLwR3Xqws
См. предыдущее видео по этой теме "Великая Жатва Великого Множества"
https://www.brighteon.com/dashboard/videos/703a322f-a809-4c83-90d8-589b968501d3
Cхемы в переводе на русский по 14 годам Апокалипсиса:
Временная шкала Царя pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ odt https://cloud.mail.ru/public/ouRc/mLdRXWMCK
7 лет изобилия и 7 лет скорби pdf https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83 odt https://cloud.mail.ru/public/543m/21A8Jc2Hx
Затмения на меноре и события апокалипсиса — что произошло с 2019 по 2024 гг.
pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw odt https://cloud.mail.ru/public/VS6o/daSgP1BnP
Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar