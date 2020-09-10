Didier Raoult - "Les molécules anciennes ne sont pas rentables : les labos n'en veulent pas !"

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4 views • September 10, 2020



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Le professeur Raoult, invité exceptionnel d'André Bercoff. En exclusivité, il réagit à la plainte de la Spilf le visant. Où en est-on de la fameuse “deuxième vague” ? Y aura-t-il un vaccin à temps ? Sera-t-il caduque ? Pourquoi n’a t’on pas pris le risque du traitement Raoult ? Toutes les réponses ici ! 7 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=bzyZsWwfn8A Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ Le professeur Raoult, invité exceptionnel d'André Bercoff. En exclusivité, il réagit à la plainte de la Spilf le visant. Où en est-on de la fameuse “deuxième vague” ? Y aura-t-il un vaccin à temps ? Sera-t-il caduque ? Pourquoi n’a t’on pas pris le risque du traitement Raoult ? Toutes les réponses ici ! Keywords bigpharmacorruptionhydroxychloroquinedogmeconflits d interet

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